Общество

сегодня, 16:06

Число вылечившихся от коронавируса липчан достигло 22 человек

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#коронавирус
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Число вылечившихся от коронавируса липчан достигло 22 человек

Теперь больных COVID-19 лечат еще и в Ельце.

Сегодня из областной инфекционной больницы выписали ещё семерых липчан, которым ранее был поставлен диагноз «Коронавирусня инфекция». 
 
По состоянию на 15 апреля в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся 58 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Среди них 7 детей. 150 человек — с подозрением на выделение вируса. Среди них 8 детей.

Еще один пациент с COVID-19 получает лечение в ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко», в этой же больнице наблюдают двух человек с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 4 пациента с легкой формой COVID-19.

Таким образом, всего на территории области зарегистрировано 85 случаев новой коронавирусной инфекции, 63 человека продолжают лечение.

В обсерваторе Данкова находится 6 человек. Они здоровы.

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 515 человек. Симптомы ОРВИ у них не выявлены.

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#коронавирус
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Комментарии (22)

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Гостюшка

8 минут назад
А им уже предложили сдавать плазму крови для лечения других больных? Она содержит антитела против этого вируса, которые его нейтрализуют - главное оружие организма в борьбе с вирусами. Плюс совместимость плазмы крови не такая сложная, как чистой крови - больше шансов, что подойдёт. Так можно вылечить людей быстрее и быстрее получить от них ещё плазмы! Я б на месте вылечившегося сдавал бы так часто, как только можно.
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Пастор Аристарх

12 минут назад
Сие только матери его ведомо. Но она не отвечает.
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Переболеют все.

16 минут назад
Ничего страшного в этом нет.
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Гость

18 минут назад
Интересно ,а кто переболел короновирусом тоже должен соблюдать режим самоизоляции ? Он уже не заразен и заразиться не может
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Бублик

19 минут назад
Умерших сколько
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Людвиг Аристархович

21 минуту назад
Пастор Аристарх, ты отец Людвига Аристарховича?
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Перри Мейсон

30 минут назад
Пастор Аристарх, ты отец Людвига Аристарховича?
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Пастор Аристарх

31 минуту назад
Для прихожан душевно подрагивающих просветительство! Бога лучше называть Всевышним. "Господь" стали называть при лжеПетре дьявольском. Прибывшем из Голландии. Вместо Царя настоящего. Факт доказанный, но простолюдины о том не осведомлены. Это чтоб закрепостить русичей. Господь - значит господин, барин. Бог вам не барин и не шеф. Не бого х у л ь с т в у й т е! Мошенничество на уровне заложил подсознательном лжеПётр-голландец. ЭТОМУ Иисус Христос НЕ УЧИЛ. И торгашей из ХрамаБожьего - гнал и гнать велел. Не забывайте!
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Недовирусолог

41 минуту назад
48, понимаешь в чем дело, ВИЧ - РНК-содержащий вирус и КОВИД - тоже РНК-содержащий вирус (грипп - тоже). Так как специфическая противовирусная терапия КОВИДа не разработана (гриппа, кстати, можно считать, что тоже), используют противовирусные средства от РНК-вируса, который научились как то сдерживать (ибо денег и сил в это дело вбухали массу за 40 лет). Если тебя смущает, что ВИЧ нельзя излечить до конца, то имей ввиду, что ВИЧ имеет неприятную особенность, которой у КОВИДа, гриппа, кори и других РНК-содержащих вирусов нет, которая позволяет оставаться в ДНК инфицированных клеток навечно. Вот с этой особенностью поделать пока ничего нельзя. Но это лирика. С лечением КОВИДа проще - сдержать терапией размножение вируса до появления у больного иммунного ответа и выздоровления.
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дети

48 минут назад
А дети с мамами лежат или одни? Если ребенку нет 3 лет
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