Число вылечившихся от коронавируса липчан достигло 22 человек

Теперь больных COVID-19 лечат еще и в Ельце.

Сегодня из областной инфекционной больницы выписали ещё семерых липчан, которым ранее был поставлен диагноз «Коронавирусня инфекция».



По состоянию на 15 апреля в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся 58 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Среди них 7 детей. 150 человек — с подозрением на выделение вируса. Среди них 8 детей.



Еще один пациент с COVID-19 получает лечение в ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко», в этой же больнице наблюдают двух человек с подозрением на выделение вируса.



Получают лечение на дому 4 пациента с легкой формой COVID-19.



Таким образом, всего на территории области зарегистрировано 85 случаев новой коронавирусной инфекции, 63 человека продолжают лечение.



В обсерваторе Данкова находится 6 человек. Они здоровы.



Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 515 человек. Симптомы ОРВИ у них не выявлены.



