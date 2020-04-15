Война с вирусом: МВФ прогнозирует обвал мировой экономики, для инфекционных больниц создают роботов

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает сильнейшего кризиса со времен Великой депрессии – мировая экономика может упасть на рекордные 3%, в России, по прогнозу фонда, ВВП упадет на 5,5%. Сингапурские ученые считают, что COVID-19 в 70% случаев передается бессимптомно, а британская фармацевтическая компания выясняет, поможет ли препарат для лечения рака крови больным с коронавирусом.





Погибли от коронавирусной инфекции 126 830 человек, полностью вылечились – 485 362 человека.



США остается на первом месте по числу зараженных – здесь выявлено 614 246 случаев. В Испании 174 060 выявленных зараженных. Италии остается третьей по количеству выявленных заболевших – 162 488 случаев. Больше 100 тысяч случаев также зафиксированы во Франции (143 303) и Германии (132 210).



В России за последние сутки зафиксировано 3388 заболевших в 65 регионах. Общее число случаев заражения в России достигло 24 490 в 84 регионах. 198 человек умерли, выздоровели 1986 человек.



В Липецкой области 15 апреля коронавирусная инфекция подтвердилась сразу у 11 человек – это связано с одновременным поступлением анализов. Всего с момента начала эпидемии в Липецкой области выявлены 85 случаев заражения коронавирусом. 15 человек выздоровели, 70 — больны.



Коронавирус в 70% случаев может передаваться бессимптомно, заявили ученые



До 70% носителей вируса не имеют явных или спутанных симптомов заболевания COVID-19 – такие результаты получили сингапурские ученые в своих исследованиях, сообщает издание The Straits Times. Как утверждает исполнительный директор сингапурского национального центра инфекционных заболеваний Лео И Синь, «Отсутствие или же спутанные симптомы зачастую приводят носителей в заблуждение относительно своего состояния, и они продолжают обычную жизнедеятельность, не осознавая опасность распространения инфекции», Такие выводы подтверждает и массовое тестирование на коронавирусную инфекцию, в частности, проведённые на ряде круизных лайнеров по всему миру.



Британские фармакологи ищут ответ, поможет ли лекарство от рака больным с коронавирусом



Британская фармацевтическая компания AstraZeneca начинает клиническое испытание одного из своих препаратов для лечения некоторых видов рака крови, чтобы узнать – поможет ли лекарство больным COVID-19, сообщили в компании. Фармакологи оценят эффективность и безопасность препарата при лечении пациентов, у которых заболевание COVID-19 проходит тяжело, а также его потенциал в лечении преувеличенного иммунного ответа, связанного с инфекцией. Ожидается, что испытание препарата начнется в ближайшие дни в США и нескольких странах Европы.



К борьбе с коронавирусом подключают роботов



Роботов-медбратов для помощи в борьбе с пандемией коронавируса создает научно-производственное объединение «Андроидная техника». MedBot способен раздавать лекарства пациентам больниц, обеспечивать удаленный контроль за их состоянием со стороны врача, а также дезинфицировать помещения и обеспечивать видеосвязь пациентов с родственниками. Эти системы помогут снизить риски заражения для медицинских сотрудников.



МВФ прогнозирует худшую рецессию со времен Великой депрессии



Мировая экономика столкнется с худшей рецессией со времен Великой депрессии, прогнозирует Международный валютный фонд в апрельском докладе World Economic Outlook. Экономисты предполагают, что «в результате пандемии мировая экономика серьезно сократится на 3% в 2020 году, что хуже показателя 2008-2009 года» - до пандемии МВФ понижал прогнозы по росту мирового ВВП на 0,1 процентного пункта в 2020 году. Вместе с тем, по базовому сценарию, если пандемию преодолеют ко второй половине 2020 года, в 2021 году мировая экономика вырастет на 5,8%. Впрочем, Международный валютный фонд рассматривает еще три сценария: первый предполагает, что пандемия продлится примерно в полтора раза дольше, чем в базовом варианте, во втором речь идет о повторении более мягкой вспышки болезни в 2021 году, а третий объединяет первые два. Если один из этих сценариев реализуется, мировой ВВП может потерять дополнительно еще от 3% до 8%.



Большой спад – на 5,5% ждет в нынешнем году российскую экономику, прогнозирует МВФ, тогда как в январе эксперты фонда ожидали роста экономики России на 1,9%. В 2021 году прогнозируется неполное восстановление – на 3,5%. Помимо карантинных ограничений краткосрочные перспективы экономики России ухудшило падение цен на нефть в результате шокового снижения спроса.



В базовом сценарии быстрое восстановление прогнозируется в Китае: рост экономики может составить 1,2% уже в 2020 году, и еще 9,2% в 2021 году. Болезненным кризис окажется для США, где ВВП потеряет в 2020 году 5,9%, а вырастет в 2021 году на 4,7%, и еврозоны (-7,5% и +4,7%). Среди развитых стран самое глубокое падение ВВП в 2020 году ожидается в Италии (-9,1%) и Испании (-8%), наиболее сильно на данный момент пострадавших от эпидемии и карантинных мер.



Заводы Honda в Мексике остановят до конца апреля



Мексиканское подразделение Honda остановило производство на заводах компании в штатах Гуанахуато и Халиско до 30 апреля из-за развития пандемии коронавируса, передает агентство Reuters. О полной остановке производства на время действия ЧС стало известно в начале апреля, однако тогда речь шла о двухнедельном периоде.



Коронавирус угрожает поставкам чая



Из-за вспышек коронавируса в Индии и Кении могут сократиться поставки чая, сообщает британское издание Financial Times. В индийских регионах Ассам и Дарджилинг, где традиционно выращивается чай, карантин сорвал первый сбор урожая, сбор второй партии также пока под вопросом. Согласно прогнозу специалистов, в Индии потери могут составить 150 тысяч тонн чая (или примерно 10% производства). В Кении карантин не сказался непосредственно на сборе чая, однако не работает порт, откуда экспортируется чай.



В Мадриде закрыли один из трех временных моргов



Один из трех временных моргов в пригороде Мадрида, который организовали на закрытом катке 4 апреля, закрылся 14 апреля, сообщили власти города. За все время на катке временно хранились 162 тела погибших. Тела доставляли военные специального подразделения по чрезвычайным ситуациям из больниц и домов престарелых. Из временного морга трупы забирали похоронные службы. В Мадриде продолжают работать еще два временных морга – Ледовый дворец и здание, предназначавшееся для Института судебно-медицинской экспертизы, но не использовавшееся. В общей сложности три временных морга Мадрида приняли на сегодняшний день 1785 тел умерших.



Жители Польши не могут заключать браки



На время карантинных ограничений польские управления по делам гражданского состояния (аналог российских ЗАГСов) прекратили регистрировать браки и принимать заявления о регистрации браков, регистрируются только рождения и смерти, передает РИА Новости. В Польше также можно заключить церковный брак, и священник самостоятельно передает документы для регистрации светского брака. Но в костелах также нельзя собираться больше пяти человек. Потенциальные молодожены ждут, когда смягчится ситуация.



Итальянку оштрафовали за выгул черепахи



60-летняя жительница Рима решила выгулять черепаху, однако карабинеры не посчитали, что свежий воздух для черепахи – это основание для нарушения карантина. Как отмечает местная газета Il Corriere della Sera, «черепаха - не собака». Владелица рептилии оштрафована и по указанию карабинеров вернулась домой.



В Индонезии за самоизоляцией следят привидения



Из-за эпидемии коронавируса одна деревня в Индонезии решила прибегнуть к услугам волонтеров, одетых в костюмы привидений, чтобы местные жители испугались и сидели дома. Официально в этой стране не введен режим ЧП, однако президент Джоко Видодо призвал жителей соблюдать социальную дистанцию, сообщает агентство Reuters. Встретить души умерших в местном фольклоре считается плохой приметой. Поэтому в апреле на улицах стали появляться первые «призраки», которые патрулируют улицы вместе с полицейскими. они закутываются в белый саван и наносят муку на лицо, изображая таким образом поконга – призрака, символизирующего душу умершего. сначала «призраки» вызвали у людей любопытство, и организаторы сменили тактику - «призраки» стали пугать прохожих, Это, по-видимому, работает, потому что теперь деревенские жители убегают при виде «призраков» и стараются не задерживаться на улицах.



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По данным Роспотребнадзора, на утро 15 апреля в мире зафиксированы 1 998 074 подтвержденных случая заражения коронавирусом, за сутки зараженных стало больше на 72 914 человек.Погибли от коронавирусной инфекции 126 830 человек, полностью вылечились – 485 362 человека.США остается на первом месте по числу зараженных – здесь выявлено 614 246 случаев. В Испании 174 060 выявленных зараженных. Италии остается третьей по количеству выявленных заболевших – 162 488 случаев. Больше 100 тысяч случаев также зафиксированы во Франции (143 303) и Германии (132 210).В России за последние сутки зафиксировано 3388 заболевших в 65 регионах. Общее число случаев заражения в России достигло 24 490 в 84 регионах. 198 человек умерли, выздоровели 1986 человек.В Липецкой области 15 апреля коронавирусная инфекция подтвердилась сразу у 11 человек – это связано с одновременным поступлением анализов. Всего с момента начала эпидемии в Липецкой области выявлены 85 случаев заражения коронавирусом. 15 человек выздоровели, 70 — больны.До 70% носителей вируса не имеют явных или спутанных симптомов заболевания COVID-19 – такие результаты получили сингапурские ученые в своих исследованиях, сообщает издание The Straits Times. Как утверждает исполнительный директор сингапурского национального центра инфекционных заболеваний Лео И Синь, «Отсутствие или же спутанные симптомы зачастую приводят носителей в заблуждение относительно своего состояния, и они продолжают обычную жизнедеятельность, не осознавая опасность распространения инфекции», Такие выводы подтверждает и массовое тестирование на коронавирусную инфекцию, в частности, проведённые на ряде круизных лайнеров по всему миру.Британская фармацевтическая компания AstraZeneca начинает клиническое испытание одного из своих препаратов для лечения некоторых видов рака крови, чтобы узнать – поможет ли лекарство больным COVID-19, сообщили в компании. Фармакологи оценят эффективность и безопасность препарата при лечении пациентов, у которых заболевание COVID-19 проходит тяжело, а также его потенциал в лечении преувеличенного иммунного ответа, связанного с инфекцией. Ожидается, что испытание препарата начнется в ближайшие дни в США и нескольких странах Европы.Роботов-медбратов для помощи в борьбе с пандемией коронавируса создает научно-производственное объединение «Андроидная техника». MedBot способен раздавать лекарства пациентам больниц, обеспечивать удаленный контроль за их состоянием со стороны врача, а также дезинфицировать помещения и обеспечивать видеосвязь пациентов с родственниками. Эти системы помогут снизить риски заражения для медицинских сотрудников.Мировая экономика столкнется с худшей рецессией со времен Великой депрессии, прогнозирует Международный валютный фонд в апрельском докладе World Economic Outlook. Экономисты предполагают, что «в результате пандемии мировая экономика серьезно сократится на 3% в 2020 году, что хуже показателя 2008-2009 года» - до пандемии МВФ понижал прогнозы по росту мирового ВВП на 0,1 процентного пункта в 2020 году. Вместе с тем, по базовому сценарию, если пандемию преодолеют ко второй половине 2020 года, в 2021 году мировая экономика вырастет на 5,8%. Впрочем, Международный валютный фонд рассматривает еще три сценария: первый предполагает, что пандемия продлится примерно в полтора раза дольше, чем в базовом варианте, во втором речь идет о повторении более мягкой вспышки болезни в 2021 году, а третий объединяет первые два. Если один из этих сценариев реализуется, мировой ВВП может потерять дополнительно еще от 3% до 8%.Большой спад – на 5,5% ждет в нынешнем году российскую экономику, прогнозирует МВФ, тогда как в январе эксперты фонда ожидали роста экономики России на 1,9%. В 2021 году прогнозируется неполное восстановление – на 3,5%. Помимо карантинных ограничений краткосрочные перспективы экономики России ухудшило падение цен на нефть в результате шокового снижения спроса.В базовом сценарии быстрое восстановление прогнозируется в Китае: рост экономики может составить 1,2% уже в 2020 году, и еще 9,2% в 2021 году. Болезненным кризис окажется для США, где ВВП потеряет в 2020 году 5,9%, а вырастет в 2021 году на 4,7%, и еврозоны (-7,5% и +4,7%). Среди развитых стран самое глубокое падение ВВП в 2020 году ожидается в Италии (-9,1%) и Испании (-8%), наиболее сильно на данный момент пострадавших от эпидемии и карантинных мер.Мексиканское подразделение Honda остановило производство на заводах компании в штатах Гуанахуато и Халиско до 30 апреля из-за развития пандемии коронавируса, передает агентство Reuters. О полной остановке производства на время действия ЧС стало известно в начале апреля, однако тогда речь шла о двухнедельном периоде.Из-за вспышек коронавируса в Индии и Кении могут сократиться поставки чая, сообщает британское издание Financial Times. В индийских регионах Ассам и Дарджилинг, где традиционно выращивается чай, карантин сорвал первый сбор урожая, сбор второй партии также пока под вопросом. Согласно прогнозу специалистов, в Индии потери могут составить 150 тысяч тонн чая (или примерно 10% производства). В Кении карантин не сказался непосредственно на сборе чая, однако не работает порт, откуда экспортируется чай.Один из трех временных моргов в пригороде Мадрида, который организовали на закрытом катке 4 апреля, закрылся 14 апреля, сообщили власти города. За все время на катке временно хранились 162 тела погибших. Тела доставляли военные специального подразделения по чрезвычайным ситуациям из больниц и домов престарелых. Из временного морга трупы забирали похоронные службы. В Мадриде продолжают работать еще два временных морга – Ледовый дворец и здание, предназначавшееся для Института судебно-медицинской экспертизы, но не использовавшееся. В общей сложности три временных морга Мадрида приняли на сегодняшний день 1785 тел умерших.На время карантинных ограничений польские управления по делам гражданского состояния (аналог российских ЗАГСов) прекратили регистрировать браки и принимать заявления о регистрации браков, регистрируются только рождения и смерти, передает РИА Новости. В Польше также можно заключить церковный брак, и священник самостоятельно передает документы для регистрации светского брака. Но в костелах также нельзя собираться больше пяти человек. Потенциальные молодожены ждут, когда смягчится ситуация.60-летняя жительница Рима решила выгулять черепаху, однако карабинеры не посчитали, что свежий воздух для черепахи – это основание для нарушения карантина. Как отмечает местная газета Il Corriere della Sera, «черепаха - не собака». Владелица рептилии оштрафована и по указанию карабинеров вернулась домой.Из-за эпидемии коронавируса одна деревня в Индонезии решила прибегнуть к услугам волонтеров, одетых в костюмы привидений, чтобы местные жители испугались и сидели дома. Официально в этой стране не введен режим ЧП, однако президент Джоко Видодо призвал жителей соблюдать социальную дистанцию, сообщает агентство Reuters. Встретить души умерших в местном фольклоре считается плохой приметой. Поэтому в апреле на улицах стали появляться первые «призраки», которые патрулируют улицы вместе с полицейскими. они закутываются в белый саван и наносят муку на лицо, изображая таким образом поконга – призрака, символизирующего душу умершего. сначала «призраки» вызвали у людей любопытство, и организаторы сменили тактику - «призраки» стали пугать прохожих, Это, по-видимому, работает, потому что теперь деревенские жители убегают при виде «призраков» и стараются не задерживаться на улицах.фото mind.ua