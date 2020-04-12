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сегодня, 11:26

Татьяна Буланова попала в больницу

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Татьяну Буланову экстренно доставили в больницу Санкт-Петербурга якобы из-за проблем с сердцем.

Концертный директор Татьяны Булановой Константин Сергеев рассказал о самочувствии певицы. Он подтвердил, что заслуженная артистка России была госпитализирована с подозрением на инсульт. Сейчас Буланова находится под наблюдением врачей в ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России.

«Она под наблюдением в самой лучшей клинике Санкт-Петербурга. Все нормально, чувствует себя хорошо, она на связи», - отметил Сергеев в комментарии «Звезде».

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