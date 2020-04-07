Погода в Липецке

сегодня, 18:18

В Липецкую область возвращается тепло

3 1084
#потепление
В Липецкую область возвращается тепло

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона: пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-10 градусов тепла, что на 2-5 градусов выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 апреля в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди, местами гроза. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 15-20 м/сек. Температура ночью составит от 0 до 5 градусов мороза, днем будет от 13 до 18 градусов тепла. 

В Липецке переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью составит от 0 до 2 градусов мороза, днем ожидается от 15 до 17 градусов тепла.  

День 8 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 14 градусов мороза. 
3 1084
#потепление

Комментарии (3)

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Вася

17 минут назад
Хоть бы........
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Вася

18 минут назад
Я тут, но я незнаю, что и сказать,
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Даун

сегодня, 18:29
Вааассяяяя!!!!!
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