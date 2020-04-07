Самым популярным на прошлой неделе спектаклем ЛГАДТ стал «Оркестр «Титаник» (ФОТО)

Показы спектаклей в Интернете будут продолжены и на этой неделе.

Самой рейтинговой постановкой липецкого государственного академического театра драмы им. Л. Н. Толстого, показанной на минувшей неделе в Интернете, стал спектакль «Оркестр Титаник» по пьесе болгарского драматурга Христо Бойчева.

За историей 4-х человек, оказавшихся на заброшенной сюрреалистической железнодорожной станции и за тем, как поменялась их жизнь после появления рядом с ними великого иллюзиониста Гарри Гудини, в прямом эфире по сети наблюдали около 3-х тысяч пользователей. Это, к слову, в три с лишним раза больше, чем сможет вместить реальный зрительный зал театра им. Л. Н. Толстого, а с учётом того, что «Оркестр «Титаник» идет на малой сцене, то количество зрителей в Сети оказалось больше реального в десять раз.







Как рассказали GOROD48 в пресс-службе театра, одним их самых популярных оказался и ретро-спектакль «Дядя Ваня», запись которого была сделана ещё в 1989 году Центральным телевидением СССР – как раз накануне постановка была объявлена лауреатом Государственной премии РСФСР им. К.С. Станиславского. Этой же награды тогда были удостоены режиссер Владимир Пахомов и исполнители главных ролей - Михаил Янко и Светлана Погребняк.







"Дядя Ваня", 1989 г.



Трансляции в Интернете проводятся в официальной группе ЛГАДТ им. Л. Н. Толстого «ВКонтакте» в рамках проекта #вакцинатеатра: зрителям предлагают оставаться дома и смотреть постановки на экранах своих мониторов и гаджетов.

За три недели постановки собрали уже 46 тысяч просмотров, причём ими интересуются не только в нашей стране, но и в США, Франции, Италии, Украине и других странах.

Как сообщила руководитель литературно-драматургической части театра Любовь Колесникова, уже свёрстан Интернет-репертуар на текущую неделю:

9 апреля – «Кабала святош», М. Булгаков

10 апреля – «Аделаида», Ж. Унгард

11 апреля – «Ангел Ч», А. Чехов

12 апреля – «Лист ожиданий», А. Мардань

Кроме того, 11 и 12 апреля юные зрители смогут увидеть десткий спектакль «Клочки по закоулочкам» по произведениям Григория Остера.

Спектакли выкладываются в Сеть в 19.00 и находятся в открытом доступе вплоть до 12.00 следующего дня.



Фото предоставлено пресс-службой ЛГАДТ им. Л. Н, Толстого

