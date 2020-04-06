Липецкая область выздоравливает – ОРВИ стали болеть реже

Количество случаев атипичной пневмонии тоже не превышает среднемесячного значения.

По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, за минувшую неделю с 30 марта по 5 апреля в регионе гриппом и ОРВИ заболел 4 031 человек.

Уровень заболеваемости составил 37,6 чел. на 100 тысяч населения, что ниже показателя прошлой недели на 13%. Госпитализированы 113 человек – на 32 меньше, чем неделей ранее.

По-прежнему болеют в основном дети и подростки до 14 лет – 55,4% всех захворавших.

- Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ свидетельствуют о снижении активности вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 при сохранении эпидемиологической значимости вирусов гриппа типа В, - сообщили в Роспотребнадзоре.

За неделю выявлены 118 случаев внебольничных пневмоний или 1 на 10 тыс. населения, что не превышает среднемноголетнего показателя (1,2 на 10 тыс.).



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