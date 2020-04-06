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30 минут назад

В Таиланде умер заразившийся коронавирусом россиянин

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В Таиланде умер заразившийся коронавирусом россиянин

Он находился в отделении интенсивной терапии, где был подключен к аппарату ИВЛ

Россиянин, проходивший лечение в одном из госпиталей курортного таиландского города Паттайя, скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Таиланде Владимира Пронина.

48-летний мужчина, который прожил в Таиланде долгое время с семьёй, поступил в больнцу с симптомами ОРВИ. «В лечебном учреждении у россиянина подтвердили коронавирус. Несколько дней он находился в отделении интенсивной терапии, где был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 5 апреля врачи констатировали его смерть», — рассказал дипломат.

Супруга мужчина находится в той же больнице на карантине. 31 марта дипломат подтверждал, что коронавирус выявлен у трех россиян, среди которых был один мужчина.

По информации российского посольства, в настоящее время в больницах Паттайи находятся семь россиян с подтвержденным заражением COVID-19.
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