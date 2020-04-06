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36 минут назад
Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек
Возбуждено уголовное дело
В Рязанской области задержан местный житель, который вечером в субботу застрелил из охотничьего ружья пять человек в подъезде своего дома в поселке Елатьма.
Массовое убийство в поселке Елатьма Касимовского района, расположенного в 200 км к востоку от Рязани, было совершено 4 апреля около 22 часов. По данным следствия, местный житель с балкона своей квартиры сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. Между ними произошла словесная перепалка, в результате мужчина взял охотничье ружье (оно было зарегистрировано), вышел в подъезд и застрелил четырех молодых людей и женщину.
Все пятеро от полученных ранений скончались на месте происшествия. После убийства мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Сейчас подозреваемого допрашивают следователи, сообщает “КоммерсантЪ” со ссылкой на исполняющего обязанности старшего помощника руководителя СУ СКР по Рязанской области Сергея Личинина.
В ходе обыска в квартире подозреваемого изъято орудие преступления. Сергей Личинин сообщил, что, вероятнее всего, суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте стрелка до конца воскресенья — сейчас готовятся соответствующие документы.
В июле 2019 года Касимовский районный суд оштрафовал подозреваемого за демонстрацию «нашивки полиции Третьего рейха в виде правоповоротного четырехлучевого креста» в социальной сети.
Отмечается, что под стражей предполагаемый убийца пробудет до 4 июня.
Массовое убийство в поселке Елатьма Касимовского района, расположенного в 200 км к востоку от Рязани, было совершено 4 апреля около 22 часов. По данным следствия, местный житель с балкона своей квартиры сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. Между ними произошла словесная перепалка, в результате мужчина взял охотничье ружье (оно было зарегистрировано), вышел в подъезд и застрелил четырех молодых людей и женщину.
Все пятеро от полученных ранений скончались на месте происшествия. После убийства мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Сейчас подозреваемого допрашивают следователи, сообщает “КоммерсантЪ” со ссылкой на исполняющего обязанности старшего помощника руководителя СУ СКР по Рязанской области Сергея Личинина.
В ходе обыска в квартире подозреваемого изъято орудие преступления. Сергей Личинин сообщил, что, вероятнее всего, суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте стрелка до конца воскресенья — сейчас готовятся соответствующие документы.
В июле 2019 года Касимовский районный суд оштрафовал подозреваемого за демонстрацию «нашивки полиции Третьего рейха в виде правоповоротного четырехлучевого креста» в социальной сети.
Отмечается, что под стражей предполагаемый убийца пробудет до 4 июня.