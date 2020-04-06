Мемориал на площади Героев обновят ко Дню Победы

До начала мая устранят сколы, отшлифуют и выровняют парадные ступени, ведущие к обелиску у Вечного огня. Приведут в порядок и парапеты, в том числе у расположенных здесь клумб. Также как и на окружающих стенах, поврежденную плитку на них заменят, а целую - отполируют и укрепят на специально сваренном каркасе креплениями под названием «кляймеры». Это придаст конструкции современный вид и позволит максимально исключить влияние на материал погодных условий.



Как сообщает администрация Липецка, преобразится и выгороженный отсек, где находятся 18 братских могил. Плиточное покрытие выровняют. Гранитный парапет отполируют. Памятники над могилами заменят на новые, с сохранением материала и цвета, чтобы не нарушать стилевого единства. Туи, корневая система которых сегодня разрушает покрытие, заменят на можжевельник. Кроме того, здесь появится интерактивный экран. По сути это будет электронная книга, листая которую можно узнать много интересного о героях Великой Отечественной, их подвигах, а также об истории мемориального комплекса. Экран сделают антивандальным.



Усилиями липецких архивистов и поисковиков установлены еще более 200 фамилий воинов, в том числе, погибших от ран в госпиталях, размещавшихся во время войны на территории Липецка. Все они будут нанесены на постамент «Венка памяти», который установлен на Евдокиевском кладбище.



Впервые за несколько десятилетий отреставрируют и барельефы. Портреты Героев Советского Союза, «Звезда», «Орден Великой Отечественной войны», «Тыл фронту», памятник «Алеша» - все их очистят, произведут химическую обработку, покроют грунтом и нанесут специальное декоративное покрытие методом патинирования. Все работы будут производиться при непосредственном участии членов Союза художников и липецкого скульптора Игоря Мазура, который является автором части объектов.



Обновленную площадь Героев жители и гости города в прямом смысле слова увидят в новом свете. К юбилею Победы здесь зажжется современная иллюминация.



Немного позже на фоне серой стены выделится дата «1941-1945». Годы начала и окончания Великой Отечественной получат новое интересное оформление.



- Необходимость реставрации назрела давно, - поясняет председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Воронин. – Во-первых, это одно из знаковых мест нашего города, символизирующее неоценимый вклад русского народа в победу над мировым злом фашизма. Во-вторых, ухаживать за объектом, когда она находится в таком состоянии, становится все сложнее. Поэтому по инициативе главы Липецка Евгении Уваркиной было принято решение о реконструкции комплекса в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда».



Обязательное условие проведения работ - соблюдение рабочими мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Необходимые консультации с сотрудниками подрядной организации уже проведены.



