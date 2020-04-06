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Липчане еще нескоро смогут по желанию сдать анализы на коронавирус

21 1949
#коронавирус
2
Липчане еще нескоро смогут по желанию сдать анализы на коронавирус

А вот в Москве и Подмосковье это можно будет сделать уже 13 апреля.

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора с будущего понедельника начнет проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому, позволяющее выявить заболевание на ранней стадии. Сдать анализ можно по желанию и без назначения врача, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Для проведения анализа специалисты Центра молекулярной диагностики используют высокочувствительную тест-систему, разработанную учеными Центрального НИИ Эпидемиологии», - рассказали в ведомстве.

Специалист Роспотребнадзора будет приезжать к заказчику, инструктировать его, как самостоятельно взять мазок, а затем забирать материал на исследование. Тест-система позволяет выявлять коронавирус на ранних стадиях, а также у людей с невыраженными симптомами. Эта услуга будет платной и доступной для жителей Москвы и Подмосковья.

- Мы еще не собираемся делать такие анализы липчанам, - прокомментировали московскую новацию в областном управлении Роспотребнадзора.


фото: krasnodar.blizko.ru


21 1949
#коронавирус
2

Комментарии (21)

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Инквизитор

1 минуту назад
Действительно , город АД.
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))))

13 минут назад
Липчане, успокойтесь! Хоть на этот бред вас пока разводить не будут! Пусть мАскву доят Остапы Бендеры.
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Форос

22 минуты назад
Нужно проверить всех вернувшихся из-за границы и их контакты. Причем здесь другие граждане? Маски- для того, чтобы зараженному не заражать других? Например, маска хирурга- чтобы не заразить больного! Зачем людей гнать в больницы, если там всегда сидят супербактерии! Нужны передвижные машины-тестеры, ибо больница- это скученность людей. Почему богачи не организуют фонды для помощи? Где инфа о жлобах?
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Камень у дороги

30 минут назад
Иногда лучше не знать какую-то новость чтобы не ощущать себя человеком второго сорта в своей собственной стране.
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Гость

32 минуты назад
Анализ стоит 1250 рублей помимо этого отдельно необходимо оплатить выезд медперсонала.
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Щщааассс

32 минуты назад
Разбежались , дааа, опять вам бабло скидывать, теперь и за непонятные "тесты". Это обязанность государства. Бесплатно пусть делают. Наглость не знает границ.
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Дима

38 минут назад
Такая же ситуация как с клещами , хочешь узнать заболеешь после укуса клеща энцефалитом заплатить за тест. Сейчас с covid19 также начинается. Казна пополнился , а медицина останется так же ПЛАТНОЙ. печально смотреть как из нас делают "коров" , а поделать ни чего не можем. Вот и злимся от без силия и безысходности.
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Туса

58 минут назад
Продолжаем гордиться вяличием страны. Скоро начнется победобесие.
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буратино

сегодня, 16:32
Анна, за твой счет оk?
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ахаха

сегодня, 16:32
Валя, в Рязани минус пять лизожопов
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