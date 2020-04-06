Липчане еще нескоро смогут по желанию сдать анализы на коронавирус

А вот в Москве и Подмосковье это можно будет сделать уже 13 апреля.

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора с будущего понедельника начнет проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому, позволяющее выявить заболевание на ранней стадии. Сдать анализ можно по желанию и без назначения врача, сообщается на сайте Роспотребнадзора.



«Для проведения анализа специалисты Центра молекулярной диагностики используют высокочувствительную тест-систему, разработанную учеными Центрального НИИ Эпидемиологии», - рассказали в ведомстве.



Специалист Роспотребнадзора будет приезжать к заказчику, инструктировать его, как самостоятельно взять мазок, а затем забирать материал на исследование. Тест-система позволяет выявлять коронавирус на ранних стадиях, а также у людей с невыраженными симптомами. Эта услуга будет платной и доступной для жителей Москвы и Подмосковья.



- Мы еще не собираемся делать такие анализы липчанам, - прокомментировали московскую новацию в областном управлении Роспотребнадзора.





фото: krasnodar.blizko.ru





