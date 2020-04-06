Происшествия
сегодня, 11:28
Полицейские задержали подозревамого в ограблении 57-летнего липчанина
2 апреля на улице Папина в Липецке ограбили 57-летнего мужчину. Преступник попросил у липчанина «закурить», а когда тот начал доставать из кармана куртки сигареты, ударил его по лицу и выхватил из рук сумку, в которой находился сотовый телефон, документы и 2 500 рублей. Бегство грабителя с места преступления записала камера уличного наблюдения.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении ограбления. Им оказался 22-летний местный житель. У него найдены похищенные вещи, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Максимальная санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении ограбления. Им оказался 22-летний местный житель. У него найдены похищенные вещи, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Максимальная санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Я
Федор
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Русс
Ну что?!
На следующей неделе
А викторма
Это только !
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