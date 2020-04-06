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сегодня, 11:28

Полицейские задержали подозревамого в ограблении 57-летнего липчанина

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#грабеж
Полицейские задержали подозревамого в ограблении 57-летнего липчанина
2 апреля на улице Папина в Липецке ограбили 57-летнего мужчину. Преступник попросил у липчанина «закурить», а когда тот начал доставать из кармана куртки сигареты, ударил его по лицу и выхватил из рук сумку, в которой находился сотовый телефон, документы и 2 500 рублей. Бегство грабителя с места преступления записала камера уличного наблюдения.


- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении ограбления. Им оказался 22-летний местный житель. У него найдены похищенные вещи, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Максимальная санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

15 1334
#грабеж

Комментарии (15)

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Я

14 минут назад
Чет грабитель молодо выглядит для 57летнего.
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Федор

20 минут назад
пусть варежки с масками на двойке теперь шьет упырь этот лет пять за 3 коп. в месяц! вместо того чтобы работу найти лосю такому!!!
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Снайпер

23 минуты назад
Кто с ножом придёт, тот минус один
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Участковый

31 минуту назад
Опять же хохол
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Русс

37 минут назад
Хорошо что ножичком в бок не ширнул,а это в перспективе!
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Ну что?!

46 минут назад
Викторм, Развязкались защеканцы против Путина !?
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На следующей неделе

47 минут назад
Пойду соседей грабить, жрать хочется !, Слава великому Путину !.
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А викторма

сегодня, 11:57
Викторм, В попочку !.
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Это только !

сегодня, 11:56
Начало!, слава великому Путину, пятая экономика в мире !.
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Идея дня

сегодня, 11:54
Молодого -на испытания вакции от вируса. Хоть какая-то польза от его рождения.
ответить
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