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Житель Елатьмы застрелил пять человек мешавших ему спать
В Рязанской области мужчина застрелил пять человек в подъезде своего дома, сообщает Следственный комитет.
Преступление произошло накануне около 22.00 в населенном пункте Елатьма Касимовского района.
По версии следствия, мужчина 1988 года рождения на балконе своей квартиры сделал замечание компании молодых людей, громко разговаривавших на улице под его окнами.
Произошел словесный конфликт, после чего мужчина взял охотничье ружье, вышел в подъезд и произвел выстрелы в четырех молодых людей и девушку. Все они от полученных ранений скончались на месте.
Ружье было зарегистрировано и находилось в квартире подозреваемого.
Стрелявшего задержали и доставили к следователю. На месте происшествия работает следственная группа под руководством главы областного следственного управления СК.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК "Убийство двух или более лиц".
Сотрудники регионального СК устанавливают полную картину произошедшего. Запрошен характеризующий материал в отношении подозреваемого, допрашиваются свидетели.
В квартире мужчины произведен обыск, изъято орудие преступления. В ближайшее время будут назначены все необходимые экспертизы.
Следствие намерено внести ходатайство о заключении подозреваемого под стражу, сообщает ria.ru
По версии следствия, мужчина 1988 года рождения на балконе своей квартиры сделал замечание компании молодых людей, громко разговаривавших на улице под его окнами.
Произошел словесный конфликт, после чего мужчина взял охотничье ружье, вышел в подъезд и произвел выстрелы в четырех молодых людей и девушку. Все они от полученных ранений скончались на месте.
Ружье было зарегистрировано и находилось в квартире подозреваемого.
Стрелявшего задержали и доставили к следователю. На месте происшествия работает следственная группа под руководством главы областного следственного управления СК.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК "Убийство двух или более лиц".
Сотрудники регионального СК устанавливают полную картину произошедшего. Запрошен характеризующий материал в отношении подозреваемого, допрашиваются свидетели.
В квартире мужчины произведен обыск, изъято орудие преступления. В ближайшее время будут назначены все необходимые экспертизы.
Следствие намерено внести ходатайство о заключении подозреваемого под стражу, сообщает ria.ru