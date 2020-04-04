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Липчанам не будут начислять пени за коммуналку в период пандемии коронавируса

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#Короновирус #самоизоляция
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Липчанам не будут начислять пени за коммуналку в период пандемии коронавируса

А до 10 мая не станут отключать и ресурсы за неуплату.

Жители региона временно освобождаются от начисления пеней и штрафов за просрочку коммунальных платежей в период пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов совместно с гарантирующими поставщиками электрической энергии, энергетическими предприятиями и водоснабжающими организациями принял решение приостановить начисление пени для населения и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность, а также отменить отключения ресурсов за неуплату до 10 мая 2020 года. Мера касается и той части населения, кто уже получил уведомление об отключении.

При этом обязательства по оплате поставленных коммунальных ресурсов сохраняются. В период действия режима самоизоляции потребители могут воспользоваться онлайн-сервисами, такими как официальные сайты компаний, мобильные приложения, личные кабинеты. Передача показаний приборов учёта энергоресурсов возможна и по телефону.

Также начисление пени по оплате взносов приостанавливает региональный фонд капитального ремонта. Мера действует для всех граждан с апреля текущего года до стабилизации ситуации с коронавирусом.

Фото riac34.ru


33 1074
#Короновирус #самоизоляция
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Комментарии (33)

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Товарищ

4 минуты назад
Верь, взойдёт она... Звезда пленительного счастья... И на осколках самовластья... Напишут наши имена.
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Павел

11 минут назад
Ну спасибо бл*** хоть без пеней
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Посмотрим

20 минут назад
Как мы запоём к 30 апреля. Российские деньги наши очень быстро заканчиваються. То они есть, то их сразу же уже нет.
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Житель

35 минут назад
По долбоящику президент гласит на поддержку малого и среднего бизнеса выделено Н количество денег. Вот и пускай эти бизнесмены нам онулирован или ХОТЯБЫ снизятся квартплату, а к нему обратится для погашения этих убытков. Вот и будет поддержка населения и поддержка бизнеса. А то только помощь рассылать по заграница.
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в СССР такого не было

37 минут назад
в СССР рэкетиских счетчиков -пени за просрочку платежец не было.за эт о была предусмотрена статья за в УК вымогательство.ссуды были беспроцентные.за ростовшичество тоже была статья предусмотрена.криминал из банд ельуинских гайдаро чубайсят пришедший к власти подменил закон понятиями.
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Батьку Лукашенко бы

39 минут назад
В президенты России. Он бы показал кузькину мать.
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Перри Мейсон

45 минут назад
Перри Месону, пнх, придурок!)))
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Признавайтесь

46 минут назад
Ну и кто голосовал за лысого с тупым взглядом?
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Перри Месону

46 минут назад
Эй ты дебил иди на х.. от сюда
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Перри Мейсон

48 минут назад
Гости, "Во всех странах кроме России отменены коммунальные платежи" Это какие????
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