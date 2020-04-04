Липчанам не будут начислять пени за коммуналку в период пандемии коронавируса

А до 10 мая не станут отключать и ресурсы за неуплату.

Жители региона временно освобождаются от начисления пеней и штрафов за просрочку коммунальных платежей в период пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов совместно с гарантирующими поставщиками электрической энергии, энергетическими предприятиями и водоснабжающими организациями принял решение приостановить начисление пени для населения и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность, а также отменить отключения ресурсов за неуплату до 10 мая 2020 года. Мера касается и той части населения, кто уже получил уведомление об отключении.

При этом обязательства по оплате поставленных коммунальных ресурсов сохраняются. В период действия режима самоизоляции потребители могут воспользоваться онлайн-сервисами, такими как официальные сайты компаний, мобильные приложения, личные кабинеты. Передача показаний приборов учёта энергоресурсов возможна и по телефону.

Также начисление пени по оплате взносов приостанавливает региональный фонд капитального ремонта. Мера действует для всех граждан с апреля текущего года до стабилизации ситуации с коронавирусом.



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