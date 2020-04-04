Самоизоляция может предотвратить ускоренное распространения коронавирусной инфекции, но не спасет от мошенников и преступников в сфере IT-технологий. За три месяца 2020 года в Липецкой области с использованием информационных систем совершено 444 преступления, а с начала режима самоизоляции - 11. И, к сожалению, количество таких преступлений растет.





«Вам положена выплата»



- Мошенники мгновенно подстраиваются под информационную повестку. Поэтому стоит ждать вала обманов, связанных с коронавирусной эпидемией, - говорит Павел Сапрыкин.



Уже на следующий день после введения в Липецкой области режима самоизоляции



- Такие мошенники продолжат использование и старых «легенд». Например, недавно 400 тысяч рублей лишился пенсионер - мошенница пришла к нему под предлогом проверки социально-бытовых условий. Женщина предупредила старика, что в обороте много поддельных денег, и предложила проверить его наличность в банке. Назад деньги она не принесла, - предупреждает Павел Сапрыкин.



Меры противодействия:



- Всегда можно позвонить в социальную службу, Пенсионный фонд и т.п., если незнакомцы представляются сотрудниками этих организаций, - советует Павел Сапрыкин. - В этих ведомствах точно скажут, что пенсии и надбавки по квартирам не разносят. Еще надо позвонить в полицию, даже если мошенники не успели совершить преступление - мы хотя бы будем знать о подозрительных лицах, беспокоящих пенсионеров. Такая бдительность помогла поймать гастролирующую преступницу. Женщина приехала в Россию из соседнего государства и обманула в Липецке пенсионерку на 90 тысяч рублей. А поймали ее в Воронеже, при совершении аналогичного преступления. Кстати, если предупредить таких гостей через дверь, что вы сейчас позвоните участковому, это сразу отпугнет мошенников.



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«МВД уведомляет о халатном отношении к пандемии»



Введением режима самоизоляции мгновенно воспользовались и IT-мошенники: 2 апреля в стране и Липецке произошла массовая рассылка требований







- Кроме штрафов ГИБДД за нарушения зафиксированные камерами, дистанционно ни один штраф не начисляется. И тот отображается на разных сервисах, поэтому его можно проверить. Протокол об административных нарушениях составляется только в присутствии самого нарушителя. К тому же вам будет выписана квитанция на оплату, или даны реквизиты.



Меры противодействия:



- Не верить. Подобные штрафы на вас может наложить только мировой суд при вашем личном присутствии.



«Предлагаю защищенную покупку»



- Одним из самых распространенных видов мошенничества стали обманы при интернет-торговле, особенно через сайты бесплатных объявлений. На таких сайтах мошенники-продавцы предлагают пользоваться опцией «защищенная покупка», когда деньги поступают сначала на сайт, а после подтверждения получения товара приходят к продавцу. Только покупатель, по ссылке высланной мошенником, переходит на подставной сайт, очень похожий на оригинальный и переводит деньги прямо на счет преступника. Некоторым удается убедить жертву, что деньги не пришли, и обманутые люди платят дважды. Не стоит доверять и тем, кто хочет купить у вас что-то через сайт объявлений не глядя. Чаще всего вслед за номером карты для перевода вам задатка, мошенник начнет выведывать другие данные для взлома вашего счета.



Меры противодействия:



- Я могу рекомендовать только одно - выбирайте продавцов в свое регионе, чтобы вы могли лично посмотреть на товар. По крайней мере, вы в любой момент можете отказаться от сделки и не вносить предоплату. Кроме того, после введения самоизоляции мы ожидаем появления многочисленных фейковых сайтов, на которых товары и услуги будут стоить гораздо ниже рыночных цен. Поэтому при покупке через интернет-магазины необходимо проверять их адреса, которые могут различаться буквально одной буквой и вести на подставной ресурс. Если очень понадобилось что-то купить в условиях самоизоляции, свяжитесь с пунктом доставки, который предлагает сайт, спросите работает ли он в нашем городе.



«Уникальные товары и средства от всех болезней»



- Около месяца назад в Ельце гость из Тульской области продавал по 15 тысяч рублей газоанализаторы, цена которым 200 рублей. При это он наделил анализаторы такими функциями, которые производителем и не закладывались, например ионизацией воздуха. Афериста помогла задержать одна из его жертв: женщина отдала за анализатор три тысячи рублей, а остальные деньги предложила забрать на следующий день. Потом по совету соседей ельчанка вызвала полицейских. В момент оформления заявления преступника задержали — он пришел за оставшимися деньгами.



- Еще один распространенный вид мошенничества связан с торговлей БАДами. Сначала мошенники создали базу клиентов, которым под видом исцеляющих биологических добавок продавали пустышки. Теперь эта база используется для новых обманов. Мошенники представляются следователями, которые разоблачили продавцов БАДов и предлагают написать заявление на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. После звонка «следователя» с жертвами связывается «адвокат». Он обещает отсудить суммы в десять раз превышающие потраченные на БАДы. И некоторые жертвы по второму кругу отдавали деньги преступникам.



Меры противодействия:



- Не стоит покупать сложные технические товары с рук. Это касается как газоанализаторов, так и разные медицинские аппаратов. В первом случае лучше обратиться в специализированный магазин, во-втором - получить консультацию врача. Так вы купите качественные приборы по цене в несколько раз ниже, чем у перекупщиков-мошенников.



«С вашим счетом совершаются подозрительные операции»



- В условиях, когда закрыты многие отделения банков стоит опасаться звонков от служб безопасности этих финансовых учреждений. Вернемся в Елец. Недавно житель этого города лишился 1,2 миллиона рублей, эти деньги он копил 10 лет. Мошенники от имени службы безопасности банка сообщили, что замечены подозрительные операции с его счетом. Чтобы спасти деньги, ельчанину предложили обналичить сбережения и положить их на безопасный счет. Мужчина поверил мошенникам и лишился всех накоплений.



Меры противодействия:



- В таких случаях мы рекомендуем сразу перезвонить в свой банк. Номер горячей линии указан на каждой банковской карте. В крайнем случае дойти до самого банка. И номер надо набирать заново, не перезванивая по тому, с которого пришел вызов! Мошенники с помощью IP-телефонии умеют присваивать настоящий номер банка, и если перезвонить на него, то переадресация направит вас обратно к мошенникам.



Почему мошенники так убедительны



- Мошенники одни из самых изобретательных преступников. Они понимают, что их потенциальные жертвы знают о старых схемах обмана и находят новые убедительные предлоги, чтобы завладеть вашими деньгами. Мошенники владеют современными технологиями. При общении они используют метод социальной инженерии, чем так же очень опасны.



Правда, везение каждого из них рано или поздно заканчивается. Приведу один пример.



Преступник, находившийся в местах лишения свободы, через социальные сети познакомился с женщиной и представился ей бизнесменом. Через некоторое время он сообщил новой знакомой о финансовых проблемах, и та ему помогла деньгами. Потом женщина раскрыла обман, и он честно признался, что сидит в тюрьме. Но был настолько обаятелен, что женщину это не оттолкнуло, даже наоборот. Уже незадолго до освобождения он в очередной раз позвонил женщине и сообщил, что вышел на свободу, но его хотят депортировать как гражданина Израиля. В надежде встретиться с любимым женщина перевела деньги. Всего аферист выманил у жертвы около полумиллиона рублей. Когда настало время выйти на свободу, придуманный мошенником сценарий воплотился в жизнь - на выходе из колонии мы встретили его и отправили в суд. К ранее отбытым восьми годам колонии добавился новый срок в 5,5 года.

Как уберечься от мошенников, GOROD48 рассказал начальник отделений по раскрытию имущественных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и мошенничеств общеуголовной направленности управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области Павел Сапрыкин.- Мошенники мгновенно подстраиваются под информационную повестку. Поэтому стоит ждать вала обманов, связанных с коронавирусной эпидемией, - говорит Павел Сапрыкин.Уже на следующий день после введения в Липецкой области режима самоизоляции обманули 81-летнюю липчанку . Мошенница пришла к ней под видом соцработницы и заявила, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой старикам назначена надбавка к пенсии в две тысячи рублей. Потом попросила сдачу с пятитысячной купюры, затем — разменять еще несколько пятитысячных, и оставила пенсионерку с билетами банка приколов вместо 20 тысяч рублей.- Такие мошенники продолжат использование и старых «легенд». Например, недавно 400 тысяч рублей лишился пенсионер - мошенница пришла к нему под предлогом проверки социально-бытовых условий. Женщина предупредила старика, что в обороте много поддельных денег, и предложила проверить его наличность в банке. Назад деньги она не принесла, - предупреждает Павел Сапрыкин.- Всегда можно позвонить в социальную службу, Пенсионный фонд и т.п., если незнакомцы представляются сотрудниками этих организаций, - советует Павел Сапрыкин. - В этих ведомствах точно скажут, что пенсии и надбавки по квартирам не разносят. Еще надо позвонить в полицию, даже если мошенники не успели совершить преступление - мы хотя бы будем знать о подозрительных лицах, беспокоящих пенсионеров. Такая бдительность помогла поймать гастролирующую преступницу. Женщина приехала в Россию из соседнего государства и обманула в Липецке пенсионерку на 90 тысяч рублей. А поймали ее в Воронеже, при совершении аналогичного преступления. Кстати, если предупредить таких гостей через дверь, что вы сейчас позвоните участковому, это сразу отпугнет мошенников.Горячая линия по вопросам пенсионного обеспечения ПФР : +7(4742) 42-92-15.Горячая линия управления социальной защиты населения Липецкой области : +7 (4742) 25-24-24.УМВД - 02 или 102 с мобильного телефона. Узнать телефон своего участкового можно здесь Телефон газовой службы по эксплуатации и осмотру оборудования: +7 (4742) 257-257Введением режима самоизоляции мгновенно воспользовались и IT-мошенники: 2 апреля в стране и Липецке произошла массовая рассылка требований дистанционно оплатить штраф за нарушение самоизоляции - Кроме штрафов ГИБДД за нарушения зафиксированные камерами, дистанционно ни один штраф не начисляется. И тот отображается на разных сервисах, поэтому его можно проверить. Протокол об административных нарушениях составляется только в присутствии самого нарушителя. К тому же вам будет выписана квитанция на оплату, или даны реквизиты.- Не верить. Подобные штрафы на вас может наложить только мировой суд при вашем личном присутствии.- Одним из самых распространенных видов мошенничества стали обманы при интернет-торговле, особенно через сайты бесплатных объявлений. На таких сайтах мошенники-продавцы предлагают пользоваться опцией «защищенная покупка», когда деньги поступают сначала на сайт, а после подтверждения получения товара приходят к продавцу. Только покупатель, по ссылке высланной мошенником, переходит на подставной сайт, очень похожий на оригинальный и переводит деньги прямо на счет преступника. Некоторым удается убедить жертву, что деньги не пришли, и обманутые люди платят дважды. Не стоит доверять и тем, кто хочет купить у вас что-то через сайт объявлений не глядя. Чаще всего вслед за номером карты для перевода вам задатка, мошенник начнет выведывать другие данные для взлома вашего счета.- Я могу рекомендовать только одно - выбирайте продавцов в свое регионе, чтобы вы могли лично посмотреть на товар. По крайней мере, вы в любой момент можете отказаться от сделки и не вносить предоплату. Кроме того, после введения самоизоляции мы ожидаем появления многочисленных фейковых сайтов, на которых товары и услуги будут стоить гораздо ниже рыночных цен. Поэтому при покупке через интернет-магазины необходимо проверять их адреса, которые могут различаться буквально одной буквой и вести на подставной ресурс. Если очень понадобилось что-то купить в условиях самоизоляции, свяжитесь с пунктом доставки, который предлагает сайт, спросите работает ли он в нашем городе.- Около месяца назад в Ельце гость из Тульской области продавал по 15 тысяч рублей газоанализаторы, цена которым 200 рублей. При это он наделил анализаторы такими функциями, которые производителем и не закладывались, например ионизацией воздуха. Афериста помогла задержать одна из его жертв: женщина отдала за анализатор три тысячи рублей, а остальные деньги предложила забрать на следующий день. Потом по совету соседей ельчанка вызвала полицейских. В момент оформления заявления преступника задержали — он пришел за оставшимися деньгами.- Еще один распространенный вид мошенничества связан с торговлей БАДами. Сначала мошенники создали базу клиентов, которым под видом исцеляющих биологических добавок продавали пустышки. Теперь эта база используется для новых обманов. Мошенники представляются следователями, которые разоблачили продавцов БАДов и предлагают написать заявление на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. После звонка «следователя» с жертвами связывается «адвокат». Он обещает отсудить суммы в десять раз превышающие потраченные на БАДы. И некоторые жертвы по второму кругу отдавали деньги преступникам.- Не стоит покупать сложные технические товары с рук. Это касается как газоанализаторов, так и разные медицинские аппаратов. В первом случае лучше обратиться в специализированный магазин, во-втором - получить консультацию врача. Так вы купите качественные приборы по цене в несколько раз ниже, чем у перекупщиков-мошенников.- В условиях, когда закрыты многие отделения банков стоит опасаться звонков от служб безопасности этих финансовых учреждений. Вернемся в Елец. Недавно житель этого города лишился 1,2 миллиона рублей, эти деньги он копил 10 лет. Мошенники от имени службы безопасности банка сообщили, что замечены подозрительные операции с его счетом. Чтобы спасти деньги, ельчанину предложили обналичить сбережения и положить их на безопасный счет. Мужчина поверил мошенникам и лишился всех накоплений.- В таких случаях мы рекомендуем сразу перезвонить в свой банк. Номер горячей линии указан на каждой банковской карте. В крайнем случае дойти до самого банка. И номер надо набирать заново, не перезванивая по тому, с которого пришел вызов! Мошенники с помощью IP-телефонии умеют присваивать настоящий номер банка, и если перезвонить на него, то переадресация направит вас обратно к мошенникам.- Мошенники одни из самых изобретательных преступников. Они понимают, что их потенциальные жертвы знают о старых схемах обмана и находят новые убедительные предлоги, чтобы завладеть вашими деньгами. Мошенники владеют современными технологиями. При общении они используют метод социальной инженерии, чем так же очень опасны.Правда, везение каждого из них рано или поздно заканчивается. Приведу один пример.Преступник, находившийся в местах лишения свободы, через социальные сети познакомился с женщиной и представился ей бизнесменом. Через некоторое время он сообщил новой знакомой о финансовых проблемах, и та ему помогла деньгами. Потом женщина раскрыла обман, и он честно признался, что сидит в тюрьме. Но был настолько обаятелен, что женщину это не оттолкнуло, даже наоборот. Уже незадолго до освобождения он в очередной раз позвонил женщине и сообщил, что вышел на свободу, но его хотят депортировать как гражданина Израиля. В надежде встретиться с любимым женщина перевела деньги. Всего аферист выманил у жертвы около полумиллиона рублей. Когда настало время выйти на свободу, придуманный мошенником сценарий воплотился в жизнь - на выходе из колонии мы встретили его и отправили в суд. К ранее отбытым восьми годам колонии добавился новый срок в 5,5 года.