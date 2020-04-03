Вузы региона готовы продолжить образовательный процесс дистанционно

Министерство образования и науки РФ рекомендовало университетам страны возобновить учебный процесс дистанционно с 6 апреля. Вузы Липецкой области готовы к этой работе, сообщает пресс-служба областного Совета ссылкой она представителей двух ведущих вузов региона Анатолия Погодаева и Евгению Герасимову.

В Елецком государственном университете во время нерабочей недели провели анкетирование всех студентов на предмет их удовлетворенности организацией дистанционного образования. Полученные данные позволят оптимизировать этот процесс.

- Сегодня мы также провели анкетирование преподавателей нашего университета, чтобы выяснить, у всех ли есть возможность проводить лекции из дома. Большинство готовы к дистанционному учебному процессу. Тех сотрудников, кто такой возможности не имеет, мы обеспечим рабочими компьютерами, - рассказала ректор Елецкого госуниверситета, Евгения Герасимова.

Студенты, преподаватели и большинство сотрудников липецких университетов продолжат соблюдать режим самоизоляции в период с 6 по 30 апреля. Им рекомендовано минимизировать социальные контакты.

- Сегодня руководство высших учебных заведений должно определить необходимый минимум сотрудников, которые будут находиться на своих рабочих местах с 6 по 30 апреля, разумеется, с соблюдением всех необходимых профилактических мер. Речь в первую очередь об административно-хозяйственных и бухгалтерских службах, а также о тех специалистах, которые занимаются техподдержкой системы дистанционного образования, - сообщил первый проректор ЛГТУ, председатель Совета ректоров Липецкой области Анатолий Погодаев.



