В России

54 минуты назад

Полиция будет останавливать водителей и выяснять цель поездки

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#самоизоляция
Полиция будет останавливать водителей и выяснять цель поездки

Права столичной полиции расширены на время всеобщей самоизоляции.

Московские полицейские получили право останавливать граждан на личных автомобилях и уточнять цель поездки. Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Как пишет «Москва 24», у москвичей осталось право ездить в другой район в случае серьезной необходимости.

- При этом вас может остановить сотрудник правоохранительных органов и уточнить цель поездки, – говорится в сообщении оперативного штаба. - Никаких сплошных проверок автомобилистов пока не будет. Сотрудники ГИБДД, безусловно, будут останавливать нарушителей правил дорожного движения, но выборочно они могут остановить и машину, чтобы поинтересоваться целью поездки. Если человек едет на работу, за город, с дачи, в магазин или поликлинику, он продолжит движение.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг подписал принятый Мосгордумой закон об ответственности за нарушение режима самоизоляции. Предусматривается штраф за несоблюдение требований по приостановке массовых мероприятий, работе торговых точек и оказания услуг с личным присутствием людей.Размер штрафа для должностных лиц составит от 30 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Москвичей, нарушающих режим самоизоляции, могут оштрафовать на четыре тысячи рублей или пять тысяч, если они воспользовались своим транспортным средством, напоминает РИА Новости.
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#самоизоляция

Комментарии (1)

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НОРМАЛЬНЫЙ

30 минут назад
Если человек едет на работу, за город, с дачи, в магазин или поликлинику, он продолжит движение. ЛЮБОЙ ИДИОТ ТАК И СКАЖЕТ, ЧТО ОН ЕДЕТ на работу, за город, с дачи, в магазин или поликлинику, ХОТЯ ОН ЕДЕТ К ЛЮБОВНИЦЕ, ВОРОВАТЬ ИЛИ СБЕГАЕТ.
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