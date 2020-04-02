Общество

33 минуты назад

Яндекс: почти в 1,5 раза больше липчан остаются дома

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#индекс #самоизоляция #сидим дома
Яндекс: почти в 1,5 раза больше липчан остаются дома

Онлайн-сервис проанализировал данные до введения режима самоизоляции и после.

Индекс самоизоляции в Липецке по данным на утро 2 апреля составляет 4,2. Это означает, что практически все горожане сидят дома. Сервис проанализировал данные о перемещениях липчан до и после введения режима самоизоляции. Раньше в это время индекс самоизоляции был равен 2,7. Значит, сейчас дома остается почти в полтора раза больше горожан.

Липчане по индексу самоизоляции не уступают в самодисциплине жителям Белгорода и Саратова. Но в столицах других регионов Центрального Черноземья индекс самоизоляции еще выше: в Воронеже и Курске – 4,4, в Тамбове – 4,3.

Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта.

Напомним, в Липецкой области до 14 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. На время режима граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.
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#индекс #самоизоляция #сидим дома

Комментарии (8)

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Ваш

3 минуты назад
Пря Сталяне все были в изоляции
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Эх дороги...

4 минуты назад
В Липецке областных дорожников заставляют работать, хотя городские дома сидят
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Иван.

4 минуты назад
Закрывайте город! Нет никакого смысла в самоизоляции, пока город не закрыт. Ну вылечат всех от короновируса, на следующий день из соседнего города * инфицированный и все по новой начнеться.
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Иван.

5 минут назад
Закрывайте город! Нет никакого смысла в самоизоляции, пока город не закрыт. Ну вылечат всех от короновируса, на следующий день из соседнего города * инфицированный и все по новой начнеться.
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Электронное рабство

14 минут назад
Полным ходом
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На кладбище

19 минут назад
ИК-3, коэффициент как в ИК-3
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ИК-3

25 минут назад
Самый высокий индекс в лагере.
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Гость

28 минут назад
Если бы у нас не было НЛМК, индекс был 4.8-5.
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