Яндекс: почти в 1,5 раза больше липчан остаются дома

Онлайн-сервис проанализировал данные до введения режима самоизоляции и после.

Индекс самоизоляции в Липецке по данным на утро 2 апреля составляет 4,2. Это означает, что практически все горожане сидят дома. Сервис проанализировал данные о перемещениях липчан до и после введения режима самоизоляции. Раньше в это время индекс самоизоляции был равен 2,7. Значит, сейчас дома остается почти в полтора раза больше горожан.Липчане по индексу самоизоляции не уступают в самодисциплине жителям Белгорода и Саратова. Но в столицах других регионов Центрального Черноземья индекс самоизоляции еще выше: в Воронеже и Курске – 4,4, в Тамбове – 4,3.Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта.Напомним, в Липецкой области до 14 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. На время режима граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.