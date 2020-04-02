Происшествия

55 минут назад

Липчанка оказалась на скамье подсудимых за убийство бывшего сожителя

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#убийство
Липчанка оказалась на скамье подсудимых за убийство бывшего сожителя

Завершено расследование уголовного дела 43-летней жительницы Липецка, обвиняемой в убийстве бывшего сожителя. Преступление женщина совершила в феврале этого года, во время ссоры она ударила сожителя ножом.

- Следствием установлено, что 17 февраля обвиняемая, находясь в своей квартире по улице 15 микрорайон, в ходе конфликта с бывшим сожителем нанесла ему удар ножом в спину. От полученного ранения 39-летний мужчина умер. Женщина надела на него куртку, прикрывшую ранение,  и, сообщив соседу о скоропостижной смерти гостя, попросила перетащить тело на чердак многоэтажки, где в последнее время проживал потерпевший. Свою версию произошедшего обвиняемая рассказала правоохранительным органам, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Однако эксперты установили, что смерть мужчины носит криминальный характер, а следователи и криминалисты регионального СКР получили неопровержимые доказательства причастности к убийству 43-летней липчанки. В ее квартире нашли орудие преступления. 

При предъявлении улик обвиняемая призналась в содеянном, подтвердив показания при их проверке на месте преступления.

Дело об убийстве направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. 
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#убийство

Комментарии (1)

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ИК-3

4 минуты назад
Надо ввести новое наказание- крематорий.
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