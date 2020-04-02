55 минут назад
Липчанка оказалась на скамье подсудимых за убийство бывшего сожителя
Завершено расследование уголовного дела 43-летней жительницы Липецка, обвиняемой в убийстве бывшего сожителя. Преступление женщина совершила в феврале этого года, во время ссоры она ударила сожителя ножом.
Однако эксперты установили, что смерть мужчины носит криминальный характер, а следователи и криминалисты регионального СКР получили неопровержимые доказательства причастности к убийству 43-летней липчанки. В ее квартире нашли орудие преступления.
При предъявлении улик обвиняемая призналась в содеянном, подтвердив показания при их проверке на месте преступления.
Дело об убийстве направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
ИК-3