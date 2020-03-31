Общество

сегодня, 13:47

Обратиться в региональное следственное управление СК России можно не выходя из дома

1 599
#следственный комитет
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Обратиться в региональное следственное управление СК России можно не выходя из дома

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области напоминает, что в ведомстве круглосуточно функционируют дистанционные каналы связи с сотрудниками. 

Вы можете, не выходя из дома, подать обращение, уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для следственных органов информацию посредством Интернет-связи и оперативных телефонов.

Для вашего удобства в следственном управлении действуют:

- Интернет-приемная на официальном сайте ведомства;

- приемная в официальной группе ведомства «ВКонтакте».

Круглосуточно функционируют оперативные телефоны:

- телефоны дежурного: 89107429827 ;

- телефон доверия: 89086018642;

- телефонная линия «Ребенок в опасности»: 123.

1 599
#следственный комитет
1

Комментарии (1)

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Тимофей

сегодня, 14:13
Ура!Как раньше жил без этого?
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