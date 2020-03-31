сегодня, 13:47
Обратиться в региональное следственное управление СК России можно не выходя из дома
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области напоминает, что в ведомстве круглосуточно функционируют дистанционные каналы связи с сотрудниками.
Для вашего удобства в следственном управлении действуют:
- Интернет-приемная на официальном сайте ведомства;
- приемная в официальной группе ведомства «ВКонтакте».
Круглосуточно функционируют оперативные телефоны:
- телефоны дежурного: 89107429827 ;
- телефон доверия: 89086018642;
- телефонная линия «Ребенок в опасности»: 123.
Тимофей