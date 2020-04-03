Происшествия

сегодня, 12:15

Ружье превращается... превращается ружье… в воздушку!

9 1013
#браконьерство
3
Ружье превращается... превращается ружье… в воздушку!

Охотинспектор уверяет, что на снятом им видео охотник вооружен огнестрельным оружием, а герой его записи уверяет, что это был муляж.

Загрузка плеера
В редакцию GOROD48 обратился сотрудник ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы», охотинспектор по Тербунскому району Евгений Кузнецов и рассказал о странной истории, участником которой он стал.

- 16 февраля я получил сигнал о том, что в угодьях общества охотников и рыболовов в районе села Тульское Тербунского района проводится незаконная охота на снегоходе. Так как охотничий сезон был закрыт 31 января, я выехал на служебном снегоходе к месту, где, возможно, видели браконьеров, - рассказывает егерь.

Евгений Кузнецов очень быстро обнаружил двух человек в белых масхалатах, ехавших по полю на одном снегоходе. Перерезав им дорогу, инспектор признал в вооруженном человеке местного фермера Сергея Герасимова, который был с расчехленным ружьем. А за рулем мощной «Yamaha VK Professional» сидел его зять Эдуард Сысоев

- Когда я встал у них на пути, Сысоев оттолкнул мой снегоход и стал уходить в лесополосу. Я их не догнал, ведь у меня обычная «Ямаха Вентура», а у их «Ямахи» - 120 лошадиных сил! Такого снегохода, кстати, нет больше ни у кого ни в нашем районе, ни в соседних Долгоруковском и Воловском, - говорит Евгений Кузнецов.

Оставив свой снегоход у лесополосы, охотинспектор пошел искать в нем родственников. Но в лесу встретил только Сергея Герасимова. Кузнецов вызвал на место происшествия полицейских. Стражи правопорядка, посмотрев на смартфоне инспектора снятое им видео, на котором мелькает ствол, этого ружья в лесу не нашли, а нашли… пневматическую винтовку! Как предполагает Кузнецов, Герасимов с Сысоевым подменили охотничье ружье на воздушку, после чего зять вывез тестя из леса на автомобиле-вездеходе.

Позже в полиции, по словам охотинспектора, Сергей Герасимов говорил о том, что ездил в лес с пневматической винтовкой, а Сысоев заявил, что не имеет снегохода.

Евгений Кузнецов уверяет, что это был не первый случай, когда эти родственники-фермеры нарушали закон:

- Сразу же после новогодних выходных мне позвонили охотники и сообщили, что видели снегоход с человеком с ружьем на закрытой для промысла территории в зоне воспроизводства молодняка копытных у села Борки. Так как охотиться с любой техники запрещено, я поехал на вызов на УАЗе, поскольку в это время было очень мало снега. В указанном мне районе увидел следы снегохода. Поехал по ним. Увидел след косули, по которым шел след снегохода. Далее поле пересекал лог. Поехал вдоль него и увидел в ста метрах на другом краю лога двух человек на снегоходе. На той же «Ямахе-профессионал». Догнать этих людей я, понятно, не мог. Поэтому развернулся, снова нашел след снегохода, поехал по нему и уперся в дом Эдуарда Сысоева, который живет на околице Тербунов.

Евгений Кузнецов вызвал полицейских. Те приехали к дому Сысоева, дождались приезда его хозяина на снегоходе. В доме проверили сейф для хранения оружие и обнаружили, что ружья в нем лежали вместе с патронами, что запрещено законом (в пункте 165 приказа МВД РФ от 12.04.1999 №288 «О мерах...» сказано, что «в отдельных сейфах, металлических шкафах, пирамидах, стеллажах и ящиках осуществляется раздельное хранение патронов и оружия...»). Полицейские составили протокол административного правонарушения, после чего 28 января Эдуарда Сысоева привлекли к административной ответственности по ч.4 ст. 20.8 КоАП РФ («нарушение правил хранения оружия и патронов к нему») и оштрафовали на минимально определенные санкцией этой статьи 500 рублей.

- Самое примечательное случилось позже, когда прокурор Тербунского района Александр Моргачев обратился в суд, опротестовав постановление начальника отделения лицензионно-разрешительной работы по Задонскому, Хлевенскому, Тербунскому, Долгоруковскому и Воловскому районам управления Росгвардии по Липецкой области о привлечении Эдуарда Сысоева к административной ответственности. Прокурор района встал на защиту Сысоева, который заявил, что должностные лица районного отдела полиции незаконно изъяли у него три единицы оружия и патроны, что полицейские провели изъятие без понятых и видеозаписи, и что с составленным протоколом его ознакомили два дня спустя. Действительно, понятых не было. Но сотрудник полиции сопровождал все свои действия фотосъемкой и видеозаписью на телефон. Сысоев же просто ушел из дома, поэтому и не подписал составленный в отношении него протокол. Но самое интересное то, что прокурор района счел действие закона о раздельном хранении оружия и патронов не распространяющимся на граждан! С ним согласилась и судья Тербунского районного суда Галина Кирина, отменив административное наказание для Эдуарда Сысоева, - рассказывает Евгений Кузнецов.

Такой поворот, как думает охотинспектор, может объясняться тем, что вторым зятем фермера Сергея Герасимова является сотрудник прокуратуры области Вадим Черников.

- Да, работает мой зять в областной прокуратуре, но я никогда пальцев по этому поводу не загибал. Зятем я никогда не заслонялся! - прокомментировал подозрения охотинспектора Сергей Герасимов.

Фермер считает, что у Евгения Кузнецова есть на него какая-то обида. Он рассказывает о том, что недавно его автомобиль остановил сотрудник ДПС и сказал, что у него есть указание хоть как-то его наказать. «Хоть за непристегнутый ремень, хоть за невключенные фары. Хоть на 150 рублей штрафануть!»

- А я говорю гаишнику, почему у вас охотовед Женя пьяным на машине ездит? Мне ответили, что его начальство поддерживает.

Ружье, которое 16 февраля видел у него охотинспектор, Сергей Герасимов называет муляжом, который купил в магазине в Воронеже. А все то, что произошло с ним и с его зятем Эдуардом, идет, как он считает, от обычной человеческой жадности к их достатку:

- Я на автомобиле «БМВ» езжу, купил снегоход. А кто-то говорит, почему я пешком хожу, а он на снегоходе рассекает? Людям мой снегоход не нравится! А я его купил просто для души, чтобы от работы оторваться, от забот. Я никакой не браконьер! Я не убил никого. Просто на меня идет какая-то агрессия.

Сергей Герасимов признает, что обращался в районную прокуратуру с заявлением на полицейских, которые не хотели возвращать ему пневматическую винтовку. Но перед этим он писал такое же заявление в райотдел полиции, которое у него даже не взяли. Поэтому он и был вынужден обращаться в прокуратуру.

- После этого в полиции мое заявление приняли, но наказать никого не наказали. Думаю, мне просто устроили месть. В другой раз прокурор района вступился за моего зятя. И суд решил, что у Эдика незаконно изъяли оружие и незаконно привлекли к административной ответственности.

Фермер удивляется, почему он и его зять стали объектами преследования властей, ведь ничем противозаконным они не занимаются.

- Я помогаю на церковь, многодетным. А в прошлом году получил грамоту за рекордный урожай семечек: по 43 центнера с гектара с поля сняли!
9 1013
#браконьерство
3

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сергей 13

8 минут назад
Помнится,в своё время была история,в Казахстане,одному из охотников,учителю труда на охоте, случайно всадили пулю в ногу,ногу он потерял,потом охотился исключительно на охотников,и добылчто то около 30,по моему человек,за давностью не помню.Его бы егерям в помощь, браконьеров отстрелять.
ответить

Фотограф

22 минуты назад
Нихрена себе пневматика, 12-го калибра!
ответить

у нас

27 минут назад
В Усманском районе так охотится вся фермерская знать! А в Арзыбовке им законы РФ по барабану!
ответить

Animal planet.

33 минуты назад
Местный, точно.
ответить

Animal planet.

34 минуты назад
Местный, точно.
ответить

Горожанин

37 минут назад
Низкий поклон за Вашу борьбу! Не сдаваться и не молчать, обращаться в федеральные органы и максимальная огласка в СМИ!
ответить

Народ рассии

49 минут назад
В рашке правит не закон а деньги,это поощряет плешивый вор
ответить

Местный

51 минуту назад
Упыри эти охотники,чтоб они себе в задницы друг другу ружья вставили!!!
ответить

А деньги !

53 минуты назад
путинки- тятюшки Превращаются в черепки(м/ф " Золотая антилопа ").
ответить

Еще в рубрике

В Липецке подожгли Nissan Pathfinder арбитражного управляющего
#поджог
14
В Липецке подожгли Nissan Pathfinder арбитражного управляющего

49 минут назад

Происшествия
«Шкода» после столкновения с «Фольксвагеном» врезалась в забор: пострадала 44-летняя женщина
#авария #ДТП
«Шкода» после столкновения с «Фольксвагеном» врезалась в забор: пострадала 44-летняя женщина

сегодня, 12:07

Происшествия
51-летний водитель погиб на сельской дороге
#авария #ДТП
13
51-летний водитель погиб на сельской дороге

сегодня, 08:55

Происшествия
Ночью на перекрестке Советской и Горького столкнулись два автомобиля
#авария #ДТП
16
Ночью на перекрестке Советской и Горького столкнулись два автомобиля

сегодня, 08:37

Происшествия
Спросил прикурить и вырвал сумку
#Борсетка #грабеж
87
Спросил прикурить и вырвал сумку

вчера, 17:33

Происшествия
Генерального директора дорожно-строительной фирмы обвиняют в налоговых преступлениях
#налоги
7
Генерального директора дорожно-строительной фирмы обвиняют в налоговых преступлениях

вчера, 10:38

Происшествия