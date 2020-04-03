Ружье превращается... превращается ружье… в воздушку!

Охотинспектор уверяет, что на снятом им видео охотник вооружен огнестрельным оружием, а герой его записи уверяет, что это был муляж.

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В редакцию GOROD48 обратился сотрудник ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы», охотинспектор по Тербунскому району Евгений Кузнецов и рассказал о странной истории, участником которой он стал.



- 16 февраля я получил сигнал о том, что в угодьях общества охотников и рыболовов в районе села Тульское Тербунского района проводится незаконная охота на снегоходе. Так как охотничий сезон был закрыт 31 января, я выехал на служебном снегоходе к месту, где, возможно, видели браконьеров, - рассказывает егерь.



Евгений Кузнецов очень быстро обнаружил двух человек в белых масхалатах, ехавших по полю на одном снегоходе. Перерезав им дорогу, инспектор признал в вооруженном человеке местного фермера Сергея Герасимова, который был с расчехленным ружьем. А за рулем мощной «Yamaha VK Professional» сидел его зять Эдуард Сысоев



- Когда я встал у них на пути, Сысоев оттолкнул мой снегоход и стал уходить в лесополосу. Я их не догнал, ведь у меня обычная «Ямаха Вентура», а у их «Ямахи» - 120 лошадиных сил! Такого снегохода, кстати, нет больше ни у кого ни в нашем районе, ни в соседних Долгоруковском и Воловском, - говорит Евгений Кузнецов.



Оставив свой снегоход у лесополосы, охотинспектор пошел искать в нем родственников. Но в лесу встретил только Сергея Герасимова. Кузнецов вызвал на место происшествия полицейских. Стражи правопорядка, посмотрев на смартфоне инспектора снятое им видео, на котором мелькает ствол, этого ружья в лесу не нашли, а нашли… пневматическую винтовку! Как предполагает Кузнецов, Герасимов с Сысоевым подменили охотничье ружье на воздушку, после чего зять вывез тестя из леса на автомобиле-вездеходе.



Позже в полиции, по словам охотинспектора, Сергей Герасимов говорил о том, что ездил в лес с пневматической винтовкой, а Сысоев заявил, что не имеет снегохода.



Евгений Кузнецов уверяет, что это был не первый случай, когда эти родственники-фермеры нарушали закон:



- Сразу же после новогодних выходных мне позвонили охотники и сообщили, что видели снегоход с человеком с ружьем на закрытой для промысла территории в зоне воспроизводства молодняка копытных у села Борки. Так как охотиться с любой техники запрещено, я поехал на вызов на УАЗе, поскольку в это время было очень мало снега. В указанном мне районе увидел следы снегохода. Поехал по ним. Увидел след косули, по которым шел след снегохода. Далее поле пересекал лог. Поехал вдоль него и увидел в ста метрах на другом краю лога двух человек на снегоходе. На той же «Ямахе-профессионал». Догнать этих людей я, понятно, не мог. Поэтому развернулся, снова нашел след снегохода, поехал по нему и уперся в дом Эдуарда Сысоева, который живет на околице Тербунов.



Евгений Кузнецов вызвал полицейских. Те приехали к дому Сысоева, дождались приезда его хозяина на снегоходе. В доме проверили сейф для хранения оружие и обнаружили, что ружья в нем лежали вместе с патронами, что запрещено законом (в пункте 165 приказа МВД РФ от 12.04.1999 №288 «О мерах...» сказано, что «в отдельных сейфах, металлических шкафах, пирамидах, стеллажах и ящиках осуществляется раздельное хранение патронов и оружия...»). Полицейские составили протокол административного правонарушения, после чего 28 января Эдуарда Сысоева привлекли к административной ответственности по ч.4 ст. 20.8 КоАП РФ («нарушение правил хранения оружия и патронов к нему») и оштрафовали на минимально определенные санкцией этой статьи 500 рублей.



- Самое примечательное случилось позже, когда прокурор Тербунского района Александр Моргачев обратился в суд, опротестовав постановление начальника отделения лицензионно-разрешительной работы по Задонскому, Хлевенскому, Тербунскому, Долгоруковскому и Воловскому районам управления Росгвардии по Липецкой области о привлечении Эдуарда Сысоева к административной ответственности. Прокурор района встал на защиту Сысоева, который заявил, что должностные лица районного отдела полиции незаконно изъяли у него три единицы оружия и патроны, что полицейские провели изъятие без понятых и видеозаписи, и что с составленным протоколом его ознакомили два дня спустя. Действительно, понятых не было. Но сотрудник полиции сопровождал все свои действия фотосъемкой и видеозаписью на телефон. Сысоев же просто ушел из дома, поэтому и не подписал составленный в отношении него протокол. Но самое интересное то, что прокурор района счел действие закона о раздельном хранении оружия и патронов не распространяющимся на граждан! С ним согласилась и судья Тербунского районного суда Галина Кирина, отменив административное наказание для Эдуарда Сысоева, - рассказывает Евгений Кузнецов.



Такой поворот, как думает охотинспектор, может объясняться тем, что вторым зятем фермера Сергея Герасимова является сотрудник прокуратуры области Вадим Черников.



- Да, работает мой зять в областной прокуратуре, но я никогда пальцев по этому поводу не загибал. Зятем я никогда не заслонялся! - прокомментировал подозрения охотинспектора Сергей Герасимов.



Фермер считает, что у Евгения Кузнецова есть на него какая-то обида. Он рассказывает о том, что недавно его автомобиль остановил сотрудник ДПС и сказал, что у него есть указание хоть как-то его наказать. «Хоть за непристегнутый ремень, хоть за невключенные фары. Хоть на 150 рублей штрафануть!»



- А я говорю гаишнику, почему у вас охотовед Женя пьяным на машине ездит? Мне ответили, что его начальство поддерживает.



Ружье, которое 16 февраля видел у него охотинспектор, Сергей Герасимов называет муляжом, который купил в магазине в Воронеже. А все то, что произошло с ним и с его зятем Эдуардом, идет, как он считает, от обычной человеческой жадности к их достатку:



- Я на автомобиле «БМВ» езжу, купил снегоход. А кто-то говорит, почему я пешком хожу, а он на снегоходе рассекает? Людям мой снегоход не нравится! А я его купил просто для души, чтобы от работы оторваться, от забот. Я никакой не браконьер! Я не убил никого. Просто на меня идет какая-то агрессия.



Сергей Герасимов признает, что обращался в районную прокуратуру с заявлением на полицейских, которые не хотели возвращать ему пневматическую винтовку. Но перед этим он писал такое же заявление в райотдел полиции, которое у него даже не взяли. Поэтому он и был вынужден обращаться в прокуратуру.



- После этого в полиции мое заявление приняли, но наказать никого не наказали. Думаю, мне просто устроили месть. В другой раз прокурор района вступился за моего зятя. И суд решил, что у Эдика незаконно изъяли оружие и незаконно привлекли к административной ответственности.



Фермер удивляется, почему он и его зять стали объектами преследования властей, ведь ничем противозаконным они не занимаются.



- Я помогаю на церковь, многодетным. А в прошлом году получил грамоту за рекордный урожай семечек: по 43 центнера с гектара с поля сняли!