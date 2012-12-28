$76,64
Два БПЛА самолетного типа сбиты ночью над областью
Происшествия
Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области
Происшествия
Клубы дыма поднялись над центром Липецка
Происшествия
В ювелирный магазин из ПВЗ вернулись пустые коробки: пропало золото на 312 тысяч
Происшествия
Что там внутри: как в лесах считают птиц и зверей
Общество
Рано утром в пяти округах области объявлялся красный уровень
Происшествия
В Липецкой области до -6
Погода в Липецке
«УАЗ» опрокинулся на ночной дороге
Происшествия
Два БПЛА самолетного типа сбиты ночью над областью
Происшествия
На Соколе пассажирские автобусы еле разъезжаются из-за нечищеных от снега обочин
Общество
Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области
Происшествия
Ночь в Липецкой области прошла под вой сирен
Происшествия
Перерыв между красными уровнями оказался недолгим
Происшествия
В Липецкую область идёт весна
Погода в Липецке
Улицу Лавочкина посыпали песком поверх сугробов
Общество
Второй век разменял житель Ельца Алексей Собов
Общество
На улице Космонавтов отключат холодную воду
Общество
В Ельце угощали блинами красными, тыквенными и с щучьей икрой
Общество
На Соколе пассажирские автобусы еле разъезжаются из-за нечищеных от снега обочин
Общество
Улицу Лавочкина посыпали песком поверх сугробов
Общество
В Липецкую область идёт весна
Погода в Липецке
В Ельце угощали блинами красными, тыквенными и с щучьей икрой
Общество
Второй век разменял житель Ельца Алексей Собов
Общество
Объявлена отмена красного уровня в муниципалитетах области
Происшествия
В Липецкой области отменили желтый уровень
Происшествия
Для нескольких муниципальных округов Липецкой области объявлен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности
Происшествия
На улице Космонавтов отключат холодную воду
Общество
Происшествия
112
сегодня, 20:01
В Липецкой области отменили желтый уровень
Экстренные службы отменили желтый уровень воздушной опасности на территории Липецкой области.
воздушная тревога
БПЛА
1
0
0
0
2
Комментарии
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
