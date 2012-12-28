Деньги за фотосессию ушли мошенникам

Мошенники переключились с пенсионеров на молодёжь.

Мошенники переключились с пенсионеров на зуммеров и миллениалов. За выходные четверо 20-25-летних жителей Липецкой области лишились более 2,7 миллиона рублей.«Одна из липчанок под предлогом проведения фотосессии перешла по ссылке и перевела неизвестному 8700 рублей. Еще одна девушка стала жертвой мошенников, которые пообещали помочь аннулировать взятый на ее имя кредит. Она перевела через банковское приложение 708 000 рублей на счета аферистов. Также два зуммера хотели получить дополнительный заработок от инвестиций. Один молодой человек лишился 90 тысяч рублей, а другой отдал мошенникам 1 955 000 рублей», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Миллениалы за минувшие выходные из-за аферистов лишились около 1,1 миллиона рублей: 32-летняя женщина перевела более 570 тысяч рублей под предлогом продления договора предоставления услуг сотовой связи. А 29-летняя липчанка хотела заработать на бирже и потеряла 470 000 рублей.