В Липецкую область идёт весна
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
Общество
Улицу Лавочкина посыпали песком поверх сугробов
Общество
На остановке автобус насмерть сбил пешехода: дело дошло до суда
Происшествия
Второй век разменял житель Ельца Алексей Собов
Общество
В Ельце угощали блинами красными, тыквенными и с щучьей икрой
Общество
На улице Космонавтов отключат холодную воду
Общество
Для нескольких муниципальных округов Липецкой области объявлен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
22-летний парень пострадал в аварии на проспекте 60-летия СССР
Происшествия
Удивительная команда! С каким бы счётом не вела, всё равно проиграет
Спорт
Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
Общество
На остановке автобус насмерть сбил пешехода: дело дошло до суда
Происшествия
Липецкий горсовет сегодня примет отставку мэра
Политика
Удивительная команда! С каким бы счётом не вела, всё равно проиграет
Спорт
Объявлена отмена красного уровня в муниципалитетах области
Происшествия
За неделю ОРВИ заболели 4886 человек
Здоровье
Иностранец пытался подкупить офицера ФСБ для организации канала незаконной миграции
Происшествия
Деньги за фотосессию ушли мошенникам
Происшествия
22-летний парень пострадал в аварии на проспекте 60-летия СССР
Происшествия
В Липецкой области отменили желтый уровень
Происшествия
Происшествия
182
23 минуты назад
1

Деньги за фотосессию ушли мошенникам

Мошенники переключились с пенсионеров на молодёжь.

Мошенники переключились с пенсионеров на зуммеров и миллениалов. За выходные четверо 20-25-летних жителей Липецкой области лишились более 2,7 миллиона рублей.

«Одна из липчанок под предлогом проведения фотосессии перешла по ссылке и перевела неизвестному 8700 рублей. Еще одна девушка стала жертвой мошенников, которые пообещали помочь аннулировать взятый на ее имя кредит. Она перевела через банковское приложение 708 000 рублей на счета аферистов. Также два зуммера хотели получить дополнительный заработок от инвестиций. Один молодой человек лишился 90 тысяч рублей, а другой отдал мошенникам 1 955 000 рублей», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Миллениалы за минувшие выходные из-за аферистов лишились около 1,1 миллиона рублей: 32-летняя женщина перевела более 570 тысяч рублей под предлогом продления договора предоставления услуг сотовой связи. А 29-летняя липчанка хотела заработать на бирже и потеряла 470 000 рублей.
0
0
0
0
2

Комментарии (1)

1
10 минут назад
Новое поколение подросло - похлеще бабушек из СССР
