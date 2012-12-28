Все новости
Общество
516
сегодня, 14:19
5

Улицу Лавочкина посыпали песком поверх сугробов

Жители улицы отправляли заявку в администрацию с просьбой прислать трактор для расчистки снега. Но приехал пескоразбрасыватель и посыпал снежную кашу с сугробами на обочинах.

Жительница улицы Лавочкина прислала видео, на котором рассказывает, как сегодня в ответ на отправленную в мэрию заявку 21 февраля, почистить улицу после снегопада, приехал пескоразбрасыватель и местами «удобрил» снежную кашу под ногами и глубокую колею песком.

«Зачем?», «Какой в этом смысл?», и «Когда все же приедет трактор чистить улицу от снега?», — продолжают задавать вопросы жители улицы Лавочкина.

Кстати, Лавочкина соседствует с улицей Пожарского, на которой из-за сугробов на обочинах не могут разъехаться два встречных автобуса.
Комментарии (5)

гость
15 минут назад
Издеваются что ли?
реалист
36 минут назад
хорошо что не полили
Девятый
42 минуты назад
Что сказать "для колхоза" и так пойдёт...
Все правильно.
43 минуты назад
Песок с реагентами.
Сырское
47 минут назад
Еще круче ,администрация не работает , .Все для людей….
