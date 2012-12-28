Общество
Улицу Лавочкина посыпали песком поверх сугробов
Жители улицы отправляли заявку в администрацию с просьбой прислать трактор для расчистки снега. Но приехал пескоразбрасыватель и посыпал снежную кашу с сугробами на обочинах.
«Зачем?», «Какой в этом смысл?», и «Когда все же приедет трактор чистить улицу от снега?», — продолжают задавать вопросы жители улицы Лавочкина.
Кстати, Лавочкина соседствует с улицей Пожарского, на которой из-за сугробов на обочинах не могут разъехаться два встречных автобуса.
