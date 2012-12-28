Второй век разменял житель Ельца Виктор Собов

Виктор Георгиевич начал новый отсчет своего возраста.

Сегодня свой 101-й день рождения отметил почетный житель Ельца, ветеран войны Виктор Собов.Поздравить ветерана с двойным праздником — Днем защитника Отечества и 101-м днем рождения пришел мэр Ельца Вячеслав Жабин.«О войне говорить не любит, но бесконечно тепло вспоминает свою жену, ушедшую из жизни. Помнит всё до мельчайших деталей и при этом не теряет чувства юмора. А ещё шутит: «Я теперь самый младший в семье — век пройден, новый век начат, мне всего 1 год!», — поделился глава Ельца в соцсетях.Виктор Собов ушёл на войну в 18 лет. Командовал миномётным расчётом на 2-м Украинском фронте. Штурмовал Вену, воевал с Японией. Демобилизовался только в 1946 году в звании старшего лейтенанта. Награждён орденом Отечественной войны II степени и медалями за взятие Вены и победу над Германией и Японией.Всю послевоенную жизнь посвятил работе на железной дороге. Начинал кочегаром в депо Ельца, затем стал машинистом, водил и паровозы, и тепловозы. Отдал стальной магистрали более 40 лет. Воспитал двух дочерей, одна из которых стала офицером милиции. Внуки продолжили семейную традицию служения Отечеству, выбрав армейскую карьеру.