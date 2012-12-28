Все новости
Погода в Липецке
628
сегодня, 17:00
1

В Липецкую область идёт весна

Днем температура в регионе будет подниматься выше нуля.

В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется под влиянием очередного Атлантического циклона, пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

Среднесуточные температуры составят: 24 февраля – 2-4 градусов мороза, что на 2-3 градуса выше нормы, 25 февраля – 0-1 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше нормы, 26 февраля – 1-2 градуса мороза, что на 4-5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 февраля в Липецкой области облачно, ночью небольшой снег, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами налипание мокрого снега. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от -4 до -9, днем – от -3 до +2.

В Липецке облачно, ночью небольшой снег, днем небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Температура ночью будет от -5 до -7 градусов, днем – около 0 градусов.

День 24 февраля стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 32 градусов мороза.
погода
1
0
1
4
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Весна
25 минут назад
Ну, естественно, я иду в конце февраля. Ни в ноябре месяце ж мне идти...
Ответить
