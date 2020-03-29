Общество

58 минут назад

Вернувшихся из Таиланда липчан ждет двухнедельный карантин

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Вернувшихся из Таиланда липчан ждет двухнедельный карантин

В Воронеже приземлился борт с липецкими туристами.

В Воронеж прилетел борт с российскими туристами из Таиланда, на котором находились более 200 жителей Воронежской, Липецкой, Белгородской областей, а также других регионов Центральной России. Об этом пишет издание RT.

- В 12:15 мск совершил посадку самолет, который привез людей из Таиланда, — сказал диспетчер.

В свою очередь, пресс-секретарь аэропорта Воронежа Наталья Шермина уточнила, что из самолёта сначала высадили часть пассажиров в Шереметьеве, после чего он отправился в Воронеж.

Для выхода пассажиров создали специальный коридор. Всех прибывших обследуют медики. Теперь их ждет двухнедельный карантин.
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Комментарии (9)

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ФСИН

5 минут назад
Освободить СИЗО и отправить этих туристов на 6 месяцев под наблюдение вертухаев. Посидят, подумают о смысле жизни.
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Берия

7 минут назад
При мне было бы так, один барак на всех в чистом поле, за колючкой , траншея метра на три глубмной и кто останется недели через три выпустил, только розгами ещё по жопе.
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ИК-3

10 минут назад
Мне этих толстосумов не жаль.
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данковчанин

11 минут назад
Неплохо бы знать фамилии этих людей. В инете есть информация, что что якобы у вылечившихся вирус в организме сохраняется до 5 недель. Вот и думайте как с такими в этот период общаться....симптомы у молодых могут и не проявляться. ...как то так.
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Индезит

12 минут назад
верховный опять всех обдурил, на карантин никто не пошёл, все заводы в липецкой области работают, он дополнение к своим словам выпустил, где разрешил работать всем, и зачем только устраивал этот спектакль? чтоб на волне воодушевления от заботы государства сострич бабла с банковских вкладчиков?
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MH17

38 минут назад
Жопашники. Оставляли бы деньги на родине. Соловьёва с Киселёвым на катапульту в родную Италию.
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ленко

46 минут назад
Пусть за свой счет лечатся и проверяются, придурки
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???

48 минут назад
Этих придурков будут содержать на наши налоги? Или они сами за себя заплатят? было бы справедливо!
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Я

52 минуты назад
Шереметьеве -_-
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