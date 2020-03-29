Общество
58 минут назад
Вернувшихся из Таиланда липчан ждет двухнедельный карантин
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В Воронеже приземлился борт с липецкими туристами.
В Воронеж прилетел борт с российскими туристами из Таиланда, на котором находились более 200 жителей Воронежской, Липецкой, Белгородской областей, а также других регионов Центральной России. Об этом пишет издание RT.
- В 12:15 мск совершил посадку самолет, который привез людей из Таиланда, — сказал диспетчер.
В свою очередь, пресс-секретарь аэропорта Воронежа Наталья Шермина уточнила, что из самолёта сначала высадили часть пассажиров в Шереметьеве, после чего он отправился в Воронеж.
Для выхода пассажиров создали специальный коридор. Всех прибывших обследуют медики. Теперь их ждет двухнедельный карантин.
- В 12:15 мск совершил посадку самолет, который привез людей из Таиланда, — сказал диспетчер.
В свою очередь, пресс-секретарь аэропорта Воронежа Наталья Шермина уточнила, что из самолёта сначала высадили часть пассажиров в Шереметьеве, после чего он отправился в Воронеж.
Для выхода пассажиров создали специальный коридор. Всех прибывших обследуют медики. Теперь их ждет двухнедельный карантин.
9 812
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