Липчане скупают тушенку, свечи и мыло

Аналитики управления потребительского рынка при мониторинге торговых сетей заменили повышенный интерес покупателей по некоторым категориям товаров. Дефицита предложений нет.

- Сотрудниками управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области на ежедневной основе проводится мониторинг товаронасыщенности предприятий торговли Липецка. В целях принятия оперативных мер реагирования оценивается наполненность продуктовых полок, выясняется наличие или отсутствие проблем с поставками востребованных категорий товаров. Накануне обследовано 29 магазинов на территории города Липецк. Проблем с товаронасыщенностью и наполнением полок не отмечается. Имеющиеся товарные запасы позволяют проводить оперативную выкладку товаров. Отмечено повышение покупательского спроса на продовольственные товары, а именно на мясные консервы, свинину, сахар, гречневую крупу. Так же на непродовольственную группу товаров: влажные салфетки, детский крем, свечи, хозяйственное мыло, - сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.



Напомним, с 28 марта по 5 апреля 2020 года в рамках купирования распространения коронавируса в регионе приостановлена деятельность ряда организаций. Работу продолжили аптеки и продовольственные магазины. Липчан просят провести эти выходные дома и без крайней необходимости не посещать места массового скопления людей.