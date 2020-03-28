Общество

24 минуты назад

Липчане скупают тушенку, свечи и мыло

12 629
#спрос #сидимдома
Липчане скупают тушенку, свечи и мыло

Аналитики управления потребительского рынка при мониторинге торговых сетей заменили повышенный интерес покупателей по некоторым категориям товаров. Дефицита предложений нет.

- Сотрудниками управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области на ежедневной основе проводится мониторинг товаронасыщенности предприятий торговли Липецка. В целях принятия оперативных мер реагирования оценивается наполненность продуктовых полок, выясняется наличие или отсутствие проблем с поставками востребованных категорий товаров. Накануне обследовано 29 магазинов на территории города Липецк. Проблем с товаронасыщенностью и наполнением полок не отмечается. Имеющиеся товарные запасы позволяют проводить оперативную выкладку товаров. Отмечено повышение покупательского спроса на продовольственные товары, а именно на мясные консервы, свинину, сахар, гречневую крупу. Так же на непродовольственную группу товаров: влажные салфетки, детский крем, свечи, хозяйственное мыло, - сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

Напомним, с 28 марта по 5 апреля 2020 года в рамках купирования распространения коронавируса в регионе приостановлена деятельность ряда организаций. Работу продолжили аптеки и продовольственные магазины. Липчан просят провести эти выходные дома и без крайней необходимости не посещать места массового скопления людей.
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#спрос #сидимдома

Комментарии (13)

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Гость

11 секунд назад
Гречкой и туалетной бумагой запаслись.....))
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Как гость

22 секунды назад
Лида, в цивилизованных странах может свечи и мыло и не понадобится. Но это не про нас
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Перри Мейсон

4 минуты назад
Лида, а туалетной бумагой вы наедитесь?)))
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Пацан

5 минут назад
А что мыло можно есть?
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Из Москвы

8 минут назад
Исход как у евреев из Египта... все бегут....
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Поддерживаю лису

10 минут назад
Я тоже работаю все дни. О каких каникулах речь? Идиоты!!!
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Лида

10 минут назад
Липицкие дебилы надо скупать туалетная бумагу ,консервы и мясо как весь мир, а мылом и свечками вы не наедитесь
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При Сталине тебя бы, либераста опущенного,

13 минут назад
Ваш, расстреляли бы. И правильно сделали. Кстати при Сталине победили все эпидемии, которые бушевали при царском режиме. Медицина советская была на высоте. Вождь народов её развивал, а не оптимизировал как сегодняшний ботоксный царёк.
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Лиса

15 минут назад
Только многие работодатели все равно вывели рабочих на работу.плевать они на всех хотели
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Чип

15 минут назад
Я официально заявляю , если у меня не хватит денег на еду , я пойду воровать в пятёрочку. А претензии пусть администрации предъявляют они устроили марш нищих.
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