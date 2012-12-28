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сегодня, 09:34
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Липчанка украла 300 тысяч у организации, в которой работала

Женщина проворачивала нехитрую схему

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, с мая по октябрь 2023 года липчанка работала оператором в организации, оказывающей услуги населению в Липецком районе. Воспользовавшись служебным положением она присвоила 300 тысяч рублей. Недостача вскрылась после ревизии.

Через программу липчанка оформляла продажу различных товарно-материальных ценностей, а затем делала их возврат по различным причинам. При этом деньги от возврата товара она забирала себе.

Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.




мошенничество
кража
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Патриот
2 минуты назад
Потом будет всем рассказывать что сидела за лайки и репосты.
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Липчанин
13 минут назад
Поколение Ютуба...
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Алексей Н.
25 минут назад
Эх, русская душа
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Алибек
55 минут назад
Денежки липнут к потным ручонкам
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