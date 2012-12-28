Липчанка украла 300 тысяч у организации, в которой работала

Женщина проворачивала нехитрую схему

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, с мая по октябрь 2023 года липчанка работала оператором в организации, оказывающей услуги населению в Липецком районе. Воспользовавшись служебным положением она присвоила 300 тысяч рублей. Недостача вскрылась после ревизии.Через программу липчанка оформляла продажу различных товарно-материальных ценностей, а затем делала их возврат по различным причинам. При этом деньги от возврата товара она забирала себе.Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.