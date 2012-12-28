Липчанка Ольга Щеглова не может уже два с половиной года забрать незаконно изъятую приставами «Мазду»
«Когда сожгут — тогда и приходите?»: липчанин пожаловался, что его уже три месяца держат в страхе
Захотел есть и разбил кирпичом окно магазина: в Липецке задержан безработный из Смоленской области
Липецкая вечЁрка: подорожание школьного питания, расплата за салюты и афера с изъятыми машинами
Выходные в Липецке: уральский музыкант снял клип в нашем городе, джазовая исполнительница, которая пела на «Оскаре»
Происшествия
760
сегодня, 09:34
4
Липчанка украла 300 тысяч у организации, в которой работала
Женщина проворачивала нехитрую схему
Через программу липчанка оформляла продажу различных товарно-материальных ценностей, а затем делала их возврат по различным причинам. При этом деньги от возврата товара она забирала себе.
Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.
0
0
2
0
1
Комментарии (4)