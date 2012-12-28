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Происшествия
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сегодня, 20:18
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Мощный хлопок у хлебозавода перепугал липчан
Причиной громкого звука стала горевшая «Волга».
— Что-то взорвалось, да так сильно, что у нас окна затряслись, — рассказала GOROD48 жительница одного из домов.
— Я подумал, что в меня кто-то въехал, — поделился своими впечатлениями проезжающий неподалеку от места пожара водитель
Как выяснил GOROD48, горела старая «Волга». Пожар начался в моторном отсеке машины, а затем огонь перешел на салон. Автомобиль тушили два отделения пожарных.
— Погибших пострадавших нет, — рассказали нам в МЧС.
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