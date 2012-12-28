Мощный хлопок у хлебозавода перепугал липчан

Причиной громкого звука стала горевшая «Волга».

Вечером 10 января жильцы домов в районе хлебозавода № 5 на улице Катукова в Липецке и водители услышали громкий хлопок во время пожара.— Что-то взорвалось, да так сильно, что у нас окна затряслись, — рассказала GOROD48 жительница одного из домов.— Я подумал, что в меня кто-то въехал, — поделился своими впечатлениями проезжающий неподалеку от места пожара водительКак выяснил GOROD48, горела старая «Волга». Пожар начался в моторном отсеке машины, а затем огонь перешел на салон. Автомобиль тушили два отделения пожарных.— Погибших пострадавших нет, — рассказали нам в МЧС.