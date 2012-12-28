Сегодня в Липецке: воду начали отключать в январе, топ самых бесполезных покупок липчан в 2024 году
Липчанка Ольга Щеглова не может уже два с половиной года забрать незаконно изъятую приставами «Мазду»
«Когда сожгут — тогда и приходите?»: липчанин пожаловался, что его уже три месяца держат в страхе
В Липецкой области выросло производство прицепов и полуприцепов, текстиля, электрооборудования
Захотел есть и разбил кирпичом окно магазина: в Липецке задержан безработный из Смоленской области
Липецкая вечЁрка: подорожание школьного питания, расплата за салюты и афера с изъятыми машинами
НЛМК Live
410
сегодня, 16:03
Более 16 тысяч детей сотрудников НЛМК побывали на новогодних представлениях
Новолипецкий металлургический комбинат традиционно организовал праздники для семей металлургов. Более 16 тысяч детей побывали на новогодних представлениях.
— Мы с сыном получили массу положительных эмоций. Представление было насыщенным и увлекательным, яркие костюмы и хорошая музыка. Порадовали и традиционные хороводы у елки, которые помогли почувствовать атмосферу праздника, — поделилась впечатлениями сотрудник дирекции по коммуникациям Татьяна Кащук.
Подросткам предложили поучаствовать в активностях на свежем в воздухе. В Парке Металлургов организовали квесты «Волшебство в цифре». Ребята вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и снеговиком участвовали в эстафетах и квестах, танцевали и заряжались праздничным настроением.
Для детей сотрудников комбинат подготовил более 17 000 новогодних подарков. Родители могли выбрать - получить традиционный подарок с конфетами и игрушкой, или подарочный сертификат в детский магазин.
2
0
0
5
0