Более 16 тысяч детей сотрудников НЛМК побывали на новогодних представлениях

Новолипецкий металлургический комбинат традиционно организовал праздники для семей металлургов. Более 16 тысяч детей побывали на новогодних представлениях.

Для детей в Областном центре культуры показали новогоднюю сказку, семьи водили хороводы у елки, фотографировались и получали подарки.— Мы с сыном получили массу положительных эмоций. Представление было насыщенным и увлекательным, яркие костюмы и хорошая музыка. Порадовали и традиционные хороводы у елки, которые помогли почувствовать атмосферу праздника, — поделилась впечатлениями сотрудник дирекции по коммуникациям Татьяна Кащук.Подросткам предложили поучаствовать в активностях на свежем в воздухе. В Парке Металлургов организовали квесты «Волшебство в цифре». Ребята вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и снеговиком участвовали в эстафетах и квестах, танцевали и заряжались праздничным настроением.Для детей сотрудников комбинат подготовил более 17 000 новогодних подарков. Родители могли выбрать - получить традиционный подарок с конфетами и игрушкой, или подарочный сертификат в детский магазин.