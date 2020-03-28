Происшествия

сегодня, 13:05

В центре Липецка пациент пытался выпрыгнуть из машины «скорой»

15 1696
#хулиганство
2
В центре Липецка пациент пытался выпрыгнуть из машины «скорой»
Сегодня днем на улице Первомайской в Липецке из автомобиля «скорой помощи» пытался выпрыгнуть пациент. Мужчина выломал раздвижную дверь автомобиля.

Буйного пациента врачи сумели остановить. Сейчас бригада «скорой» ждет наряд полицейских для составления протокола о порче имущества.
15 1696
#хулиганство
2

Комментарии (15)

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Пациент

10 минут назад
Он очнулся и подумал что его в морг везут
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Баба Яга

12 минут назад
Animal planet., я об этом -" Мразь,сейчас скорые на вес золота."
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28 дней спустя

13 минут назад
Вот и первый зомби.. Говорят первый признак это красные глаза..
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Гость из будущего

13 минут назад
Если у него столько здоровья на хрена его катали на скорой !
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Баба Яга

14 минут назад
Animal planet., + 100
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Очевидец

19 минут назад
Ребят, это Вася был. Я слышал как он кричал из машины скорой : "Хоть бы снег выпал метра на полтора"
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Гость

24 минуты назад
это что там произошло ,что пациент так отреагировал?
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Мать хохла

25 минут назад
Нашёлся мой ушлепок... Все против аннексии Крыма протестует...
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Animal planet.

28 минут назад
Это Сенсея в принудительном порядке хотели вывезти в дурку.
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Побочка

30 минут назад
Короны?
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