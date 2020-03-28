Происшествия
сегодня, 13:05
В центре Липецка пациент пытался выпрыгнуть из машины «скорой»
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Сегодня днем на улице Первомайской в Липецке из автомобиля «скорой помощи» пытался выпрыгнуть пациент. Мужчина выломал раздвижную дверь автомобиля.
Буйного пациента врачи сумели остановить. Сейчас бригада «скорой» ждет наряд полицейских для составления протокола о порче имущества.
Буйного пациента врачи сумели остановить. Сейчас бригада «скорой» ждет наряд полицейских для составления протокола о порче имущества.
15 1696
Пациент
Баба Яга
28 дней спустя
Гость из будущего
Баба Яга
Очевидец
Гость
Мать хохла
Animal planet.
Побочка