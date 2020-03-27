Происшествия
сегодня, 09:19
В Липецкой области появился очередной фейк про коронавирус
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Жителям региона не надо отчитываться о своих передвижениях.
Жительница Лебедянского района прислала в редакцию GOROD48 фото странного объявления. Из него следует, что все жители района должны извещать о своих передвижениях завуча школы и согласовывать свои поездки с главой Лебедянского района. Якобы это мера — часть ограничений, связанных с купированием распространения коронавируса в Липецкой области.
- Это объявление — фейк. Его не стоит принимать во внимание, - сообщили GOROD48 в администрации Липецкой области. - В ситуации поручено разобраться главе Лебедянского района Игорю Алтухову.
Фейковые листовки жители района встретили в детском саду села Каменная Лубна. Можно предположить, что взрослые, водящие детей в сад, не знают завуча школы и могут, не задумываясь, информировать злоумышленников о своих планах, тем самым поставив под угрозу свое имущество. Например, информацию могут собирать «домушники».
Напомним, ранее УМВД по Липецкой области предупреждало жителей региона о том, что на фоне пандемии коронавируса активизировались мошенники. Под видом дезинфекторов или медиков мошенники обходят квартиры и предлагают сделать вакцину, тест на коронавирус или продезинфицировать помещение и похищают из жилья деньги. Кроме того, злоумышленники предлагают лекарства от инфекции, средства защиты, объявляют о сборе пожертвований, получения компенсации за приобретенные ранее товары и т. п.
- Это объявление — фейк. Его не стоит принимать во внимание, - сообщили GOROD48 в администрации Липецкой области. - В ситуации поручено разобраться главе Лебедянского района Игорю Алтухову.
Фейковые листовки жители района встретили в детском саду села Каменная Лубна. Можно предположить, что взрослые, водящие детей в сад, не знают завуча школы и могут, не задумываясь, информировать злоумышленников о своих планах, тем самым поставив под угрозу свое имущество. Например, информацию могут собирать «домушники».
Напомним, ранее УМВД по Липецкой области предупреждало жителей региона о том, что на фоне пандемии коронавируса активизировались мошенники. Под видом дезинфекторов или медиков мошенники обходят квартиры и предлагают сделать вакцину, тест на коронавирус или продезинфицировать помещение и похищают из жилья деньги. Кроме того, злоумышленники предлагают лекарства от инфекции, средства защиты, объявляют о сборе пожертвований, получения компенсации за приобретенные ранее товары и т. п.
3 2993
б...ть
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