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В Липецкой области появился очередной фейк про коронавирус

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#фейк #коронавирус
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В Липецкой области появился очередной фейк про коронавирус

Жителям региона не надо отчитываться о своих передвижениях.

Жительница Лебедянского района прислала в редакцию GOROD48 фото странного объявления. Из него следует, что все жители района должны извещать о своих передвижениях завуча школы и согласовывать свои поездки с главой Лебедянского района. Якобы это мера — часть ограничений, связанных с купированием распространения коронавируса в Липецкой области.

- Это объявление — фейк. Его не стоит принимать во внимание, - сообщили GOROD48 в администрации Липецкой области. - В ситуации поручено разобраться главе Лебедянского района Игорю Алтухову.

Фейковые листовки жители района встретили в детском саду села Каменная Лубна. Можно предположить, что взрослые, водящие детей в сад, не знают завуча школы и могут, не задумываясь, информировать злоумышленников о своих планах, тем самым поставив под угрозу свое имущество. Например, информацию могут собирать «домушники».

Напомним, ранее УМВД по Липецкой области предупреждало жителей региона о том, что на фоне пандемии коронавируса активизировались мошенники. Под видом дезинфекторов или медиков мошенники обходят квартиры и предлагают сделать вакцину, тест на коронавирус или продезинфицировать помещение и похищают из жилья деньги. Кроме того, злоумышленники предлагают лекарства от инфекции, средства защиты, объявляют о сборе пожертвований, получения компенсации за приобретенные ранее товары и т. п.
3 2993
#фейк #коронавирус
3

Комментарии (3)

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б...ть

27 минут назад
это не фейк.это какой то ФАК просто
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///

38 минут назад
Пардон, 10 лет...
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///

39 минут назад
Только вчера знакомая позвонила- по Зои 2/1 ходили по этажам, звонили в кв-ру, якобы ознакомить с какой-то информацией, а дома девочка 20 лет оставалась, спасибо сама мама во вторую смену работала...вот и началось...
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