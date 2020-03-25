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20 минут назад

Украина на месяц ввела режим ЧС

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#ЧС #Украина #коронавирус
Украина на месяц ввела режим ЧС

На этот же срок продлевается карантин

Власти Украины объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) по всей стране из-за распространения коронавируса, пишет «Лента». Режим вводится на месяц, до 24 апреля, на этот же срок продлевается карантин.

Премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что на данный момент в 14 регионах Украины, включая Киев, зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-2019. В них уже действовал режим ЧС, который не предполагает жестких ограничительных мер, как режим ЧП, но требует усиления мер безопасности. Шмыгаль также поручил профильным министерствам отработать проект решения о закрытии границы с 28 марта.

В середине марта Украина объявила о закрытии границ для иностранцев из-за ситуации с вирусом. В стране также приостановили внутренние автобусные, железнодорожные и авиаперевозки, напоминает РБК.
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#ЧС #Украина #коронавирус

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