В России
43 минуты назад
Льготный проезд для москвичей отменили
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Студенты и пенсионеры пока не смогут пользоваться льготами при оплате услуги.
В Москве в связи с коронавирусом с 26 марта до 14 апреля отменяется бесплатный проезд на общественном транспорте для студентов вузов и пожилых людей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Новый пакет мер, направленных на ограничение распространения коронавируса, оформлен как указ о внесении изменений в указ от 5 марта, когда московские власти впервые ввели режим повышенной готовности. В заявлении мэра отмечается, что это "мера — непопулярная, но мы должны обеспечить соблюдение режима самоизоляции, чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек". Новые ограничения коснутся студентов колледжей и вузов, а также на пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, уточняет «Интерфакс».
Гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями предписано соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля. Собянин обращался к данной группе лиц с просьбой не выходить из дома без крайней необходимости, напоминают «Известия». Для компенсации возможных дополнительных расходов им будет предоставлена разовая материальная помощь в размере 4 тыс. рублей, штрафы и пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ отменены. Для доставки продуктов, лекарств и больничного листа можно обратиться к соцработникам по телефону 8-495-870-45-09.
Гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями предписано соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля. Собянин обращался к данной группе лиц с просьбой не выходить из дома без крайней необходимости, напоминают «Известия». Для компенсации возможных дополнительных расходов им будет предоставлена разовая материальная помощь в размере 4 тыс. рублей, штрафы и пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ отменены. Для доставки продуктов, лекарств и больничного листа можно обратиться к соцработникам по телефону 8-495-870-45-09.
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ФКСМ