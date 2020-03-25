Из-за коронавируса на традиционный субботник в клубе «Богатырь» вышли… два тренера (ФОТО)

Усилиями всего двух человек не дали прерваться многолетней традиции.

Ежегодный субботник в борцовском клубе «Богытарь» в этом году все-таки состоялся, несмотря на эпидемию.

Правда из-за коронавируса и запрета на проведение массовых мероприятий, в нем приняли участие только два тренера. Вывести воспитанников на уборку в этом году они не могли. Сергей Яковлев и Владимир Балышев выполнили немалый объем работы – собрали прошлогоднюю листву, покрасили бордюры, подмели дорожки, ведущие к клубу.







Сергей Яковлев: и за себя, и за учеников

Традиции субботников в «Богатыре» много лет, но в этом году она грозила прерваться, если бы два тренера не проявили энтузиазм и старание.







Владимир Балышев

Клуб «Богатырь» относится к липецкой Спортивной школе №9, располагается в Осеннем проезде (Левобережный р-н) культивирует вольную и греко-римскую борьбу, а также борьбу на поясах. Его ученики не раз становились призерами чемпионатов и первенств страны, выигрывали Всероссийские и областные соревнования.





