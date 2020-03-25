Спорт

47 минут назад

Из-за коронавируса на традиционный субботник в клубе «Богатырь» вышли… два тренера (ФОТО)

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#Вольная борьба #"Богатырь" #Сергей Яковлев #субботник
Из-за коронавируса на традиционный субботник в клубе «Богатырь» вышли… два тренера (ФОТО)

Усилиями всего двух человек не дали прерваться многолетней традиции.

Ежегодный субботник в борцовском клубе «Богытарь» в этом году все-таки состоялся, несмотря на эпидемию.

Правда из-за коронавируса и запрета на проведение массовых мероприятий, в нем приняли участие только два тренера. Вывести воспитанников на уборку в этом году они не могли. Сергей Яковлев и Владимир Балышев выполнили немалый объем работы – собрали прошлогоднюю листву, покрасили бордюры, подмели дорожки, ведущие к клубу.

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Сергей Яковлев: и за себя, и за учеников

Традиции субботников в «Богатыре» много лет, но в этом году она грозила прерваться, если бы два тренера не проявили энтузиазм и старание.

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Владимир Балышев

Клуб «Богатырь» относится к липецкой Спортивной школе №9, располагается в Осеннем проезде (Левобережный р-н) культивирует вольную и греко-римскую борьбу, а также борьбу на поясах. Его ученики не раз становились призерами чемпионатов и первенств страны, выигрывали Всероссийские и областные соревнования.

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#Вольная борьба #"Богатырь" #Сергей Яковлев #субботник

Комментарии (7)

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Я

21 минуту назад
Так может и не нужен тогда этот субботник, если два взрослых сделали все , что годами заставляли детей делать? Может надо просто нанять дворника в штат?
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Маев

31 минуту назад
Мага, что такое брот? Правильно писать броД.
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Мага

33 минуты назад
А где сытые бротухи- борцухи ? Можт от вируса загнулись ?
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Олег

33 минуты назад
Молодцы!
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сокольки

35 минут назад
совки, не плохо!
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Как-то так

35 минут назад
Молодцы тренеры!
ответить

совки

36 минут назад
бесплатный труд -это хорошо
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