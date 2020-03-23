Общество

сегодня, 13:50

40-летний уроженец Липецка стал прокурором Калужской области

9 2278
#прокурор
1
40-летний уроженец Липецка стал прокурором Калужской области

Кандидатуру липчанина утвердил региональный парламент. Ранее представление на нового прокурора Калужской области дал генеральный прокурор России.

40-летний уроженец Липецка Константин Жиляков возглавил прокуратуру Калужской области. Как сообщают «Аргументы и Факты — Калуга», кандидатура липчанина была внесена на рассмотрение генеральным прокурором России. Теперь юриста в должность единогласно утвердил региональный парламент.

- Я полагаю, что у нас общие задачи и общая цель – улучшение жизни людей, — обратился Жиляков к региональному парламенту.

Константин Жиляков родился в 1979 году в Липецке. Окончил Санкт- Петербургский университет МВД России. Жиляков работал следователем, заместителем прокурора прокуратуры Нижегородского района Нижнего Новгорода, заместителем прокурора Нижнего Новгорода, начальником управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Нижегородской области. В феврале 2016 года был назначен на должность заместителя прокурора Нижегородской области.

Фото: прокуратура Нижегородской области
9 2278
#прокурор
1

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Валетов

3 минуты назад
Чей сынок?
ответить

Иван

19 минут назад
АлЁша, Он очень достойный человек, никто ему не помогал. Он все сам, редкий человек
ответить

АлЁша

36 минут назад
Чей сынок? Кто знает?
ответить

ахаха

46 минут назад
Люська, и нет в Калуге его краше
ответить

Не сын ли

49 минут назад
он Жилякова, который возглавлял ранее облизбирком?
ответить

НАРОД

59 минут назад
Кому он бабок отбашлял, чтоб место получить?
ответить

Пока Путин ,

сегодня, 14:02
движение только назад ,впереди заваруха ......
ответить

Люська

сегодня, 14:02
Сразу видно, что дяденька серьёзный! Порядок быстро наведёт!!!
ответить

Увася

сегодня, 13:57
Ну пожелаем ему успехов в работе, работать строго по закону. И самое главное, чтобы связи не ослабли и помогали двигаться дальше вперёд.
ответить

Еще в рубрике

Липчане смогут улететь в Таиланд только со своей справкой
#отпуск #коронавирус #туризм
Липчане смогут улететь в Таиланд только со своей справкой

28 минут назад

Общество
МФЦ региона переходят на новый режим работы
#МФЦ
4
МФЦ региона переходят на новый режим работы

сегодня, 13:33

Общество
Подарки из банкоматов закончились уголовными делами
#кража
18
Подарки из банкоматов закончились уголовными делами

сегодня, 12:08

Общество
На следующей неделе в Липецком горсовете появится новый спикер
#Липецкий горсовет
73
На следующей неделе в Липецком горсовете появится новый спикер

сегодня, 11:11

Общество
Будущее аэропорта «Липецк» и 33 млн рублей никого не заинтересовали
#аэропорт #реконструкция #тендер
41
Будущее аэропорта «Липецк» и 33 млн рублей никого не заинтересовали

сегодня, 10:51

Общество
Евгения Уваркина проведет «Прямую линию»
#Уваркина #прямая линия
94
Евгения Уваркина проведет «Прямую линию»

сегодня, 09:48

Общество