сегодня, 13:50
40-летний уроженец Липецка стал прокурором Калужской области
Кандидатуру липчанина утвердил региональный парламент. Ранее представление на нового прокурора Калужской области дал генеральный прокурор России.
- Я полагаю, что у нас общие задачи и общая цель – улучшение жизни людей, — обратился Жиляков к региональному парламенту.
Константин Жиляков родился в 1979 году в Липецке. Окончил Санкт- Петербургский университет МВД России. Жиляков работал следователем, заместителем прокурора прокуратуры Нижегородского района Нижнего Новгорода, заместителем прокурора Нижнего Новгорода, начальником управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Нижегородской области. В феврале 2016 года был назначен на должность заместителя прокурора Нижегородской области.
Фото: прокуратура Нижегородской области
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