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сегодня, 20:20
Липецкая вечЁрка: перекрытие улицы Баумана, новый прокурор и новый вице-мэр
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 20 марта.
«Улицу Баумана перекроют в ночь с 3 на 4 апреля» - именно это известие оказалось сегодня в центре внимания читателей. В начале апреля улицу Баумана перекроют от улицы Пожарского до школы №41. Примечательно, что как раз к этим датам отменят реверсивное движение в поселке Новая Жизнь, и те, кто объезжал пробку в Новой Жизни через Сокол смогут пользоваться прежним маршрутом.Второй участок улицы Баумана, от школы №41 до трассы Орёл-Тамбов, перекроют 27 апреля. Поэтому люди успеют навести порядок и посетить после пасхи Сокольское кладбище. Для удобства граждан по улице Бабушкина будет курсировать автобус от храма до улицы Пожарского на время перекрытия улицы.
Не менее активно липчане интересовались тем, кто станет новым прокурором области. Как и предполагалось, им станет 40-летний Геннадий Анисимов, ныне заместитель прокурора Саратовской области. На ближайшей сессии, которая, предположительно, состоится в апреле, депутаты обсудят кандидатуру Геннадия Анисимова.
Кстати, в областной администрации сегодня произошла череда назначений. Назначены исполняющие обязанности областных управлений ЖКХ, энергетики и тарифов и фонда капремонта. А прежний глава ФКР Константин Востриков стал вице-мэром Липецка. Он, как первый заместитель главы администрации, будет курировать самые важные сферы: департаменты градостроительства и архитектуры, дорожного хозяйства и благоустройства, ЖКХ, транспорта. Также под его руководством окажутся управление административно-технического контроля и отдел охраны окружающей среды.
Тем временем загорающий таксист вернулся! Выяснилось, что в новом году представитель частного извоза не намерен изменять своим привычкам. Чтобы заехать на газон, на котором пробует пробиться трава, таксист пересек тротуар и вспахал колесами землю. Все ради того, чтобы клиенты лучше его видели и бежали за услугой прямо на газон.
Не менее активно липчане интересовались тем, кто станет новым прокурором области. Как и предполагалось, им станет 40-летний Геннадий Анисимов, ныне заместитель прокурора Саратовской области. На ближайшей сессии, которая, предположительно, состоится в апреле, депутаты обсудят кандидатуру Геннадия Анисимова.
Кстати, в областной администрации сегодня произошла череда назначений. Назначены исполняющие обязанности областных управлений ЖКХ, энергетики и тарифов и фонда капремонта. А прежний глава ФКР Константин Востриков стал вице-мэром Липецка. Он, как первый заместитель главы администрации, будет курировать самые важные сферы: департаменты градостроительства и архитектуры, дорожного хозяйства и благоустройства, ЖКХ, транспорта. Также под его руководством окажутся управление административно-технического контроля и отдел охраны окружающей среды.
Тем временем загорающий таксист вернулся! Выяснилось, что в новом году представитель частного извоза не намерен изменять своим привычкам. Чтобы заехать на газон, на котором пробует пробиться трава, таксист пересек тротуар и вспахал колесами землю. Все ради того, чтобы клиенты лучше его видели и бежали за услугой прямо на газон.
У них хороший
...
Берия
Пенсионер