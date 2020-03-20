Загорающий таксист вернулся!

Пожилой водитель вновь начал уродовать газоны в районе «Дома художника».

В прошлом году мы не раз писали о таксисте, который шокировал липчан в районе автобусной остановки «Дом художника» тем, что поджидал клиентов, оставляя свою машину исключительно на газонах.

В редакцию GOROD48 приходили от читателей десятки фото этого водителя. Летом он предпочитал стоять на газонах с открытыми для проветривания дверями, а сам при этом принимал солнечные ванны, из-за чего получил прозвище «загорающий таксист».

Выяснилось, что в новом году представитель частного извоза не намерен изменять своим привычкам. Выше вы видите свежее фото, сделанное в текущем месяце. Чтобы заехать на газон, на котором пробует пробиться трава, таксисту пришлось пересечь и тротуар, вспахать колесами невинную землю. Все ради того, чтобы клиенты лучше его видели и бежали за услугой прямо сюда, на газон.

Судя по письмам в нашу редакцию, липчане возмущены таким поведением.

Запрос и примеры фото мы уже направили в ГИБДД, но при этом сами липчане тоже могут бороться с этим злом – например, никогда не пользоваться услугами таких извозчиков.