Общество

33 минуты назад

Загорающий таксист вернулся!

19 913
#Автохамы #загорающий таксист
1
Загорающий таксист вернулся!

Пожилой водитель вновь начал уродовать газоны в районе «Дома художника».

В прошлом году мы не раз писали о таксисте, который шокировал липчан в районе автобусной остановки «Дом художника» тем, что поджидал клиентов, оставляя свою машину исключительно на газонах.

В редакцию GOROD48 приходили от читателей десятки фото этого водителя. Летом он предпочитал стоять на газонах с открытыми для проветривания дверями, а сам при этом принимал солнечные ванны, из-за чего получил прозвище «загорающий таксист».

Выяснилось, что в новом году представитель частного извоза не намерен изменять своим привычкам. Выше вы видите свежее фото, сделанное в текущем месяце. Чтобы заехать на газон, на котором пробует пробиться трава, таксисту пришлось пересечь и тротуар, вспахать колесами невинную землю. Все ради того, чтобы клиенты лучше его видели и бежали за услугой прямо сюда, на газон.

Судя по письмам в нашу редакцию, липчане возмущены таким поведением.

Запрос и примеры фото мы уже направили в ГИБДД, но при этом сами липчане тоже могут бороться с этим злом – например, никогда не пользоваться услугами таких извозчиков.

19 913
#Автохамы #загорающий таксист
1

Комментарии (19)

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Animal planet

2 минуты назад
Вовочка, патрули и сотрудники ДПС проезжают там 10 раз на в день,а воз и ныне там,значит нужно действовать по другому,а пакет с фекалиями это еще и прикольно.Он такой спит,а ему в лицо гавно летит.:)))
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Отпетушитель

7 минут назад
Город48 делает этому пи@&расу хорошую рекламу а его нужно просто отпетушить,я скоро этим займусь
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Собач

7 минут назад
а че, для поборов они существуют
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Вовочка

7 минут назад
Animal planet, Вот это и есть уровень цивилизованности липецкого быдла!-пакет с фекалиями. А,может просто пару раз в день должен подъезжать патрульный автомобиль ГИБДД и сотрудники ДПС обязаны выписать обычный штраф,я думаю после этого такой способ парковки станет не рентабельным для таксиста. Всё решится само собой.
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Автодаун

8 минут назад
Ну, раз ему можно, то и я там буду машину на ночь оставлять.
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а че

11 минут назад
у нас ГБДД и прочие органы только для выслуги лет существуют?
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Собач

12 минут назад
Это предвестник весны, не трогайте его!!!
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Animal planet

12 минут назад
А можно еще подойти к нему,и если он спит с открытыми дверями кинуть в него пакет с фекалиями.
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Таксист

14 минут назад
А че? Нормально так припарковался
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Animal planet

16 минут назад
Умные какие, и это повод портить газоны????
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