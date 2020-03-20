Общество

сегодня, 12:51

Липецкий ученый – в сотне финалистов конкурса «Лидеры России»

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#Лидеры России
Липецкий ученый – в сотне финалистов конкурса «Лидеры России»

Доцент Российского экономического университета имени В.Г. Плеханова и советник при ректорате ЛГТУ, автор школьного учебника по обществознанию Вадим Ковригин вошел в топ-100 финалистов конкурса «Лидеры России» в специализации «Наука». 

Ученый получил право на прохождение образовательной программы или стажировки в ведущем российском вузе или научной организации.  

«Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». В полуфинале специализации «Наука» приняли участие 214 конкурсантов из 52 регионов России, среди которых оказались четыре участника из Липецкой области. Полуфинал и финал этой специализации состоялись в Москве. Конкурсанты прошли повторное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа, участвовали в проблемно-аналитической деловой игре, решении задач и кейсов. Специализация «Наука» стала одним из трех дополнительных профильных треков конкурса, которые впервые были организованы в 2020 году. 

Липецкие участники смогли составить достойную конкуренцию на треке – все они знают, как ставить научные задачи и как решать их на практике, в условиях реального производства. Так, ректор Липецкого государственного технического университета Павел Сараев в 2006 году перешел с должности ведущего инженера-программиста «ЦентрТелекома» на кафедру прикладной математики ЛГТУ. А заместитель по внутренним и внешним связям производственной компании «ЭНЕРКОМ» Жанна Корнева, напротив, оставила преподавательскую деятельность, чтобы развиваться в бизнесе. Научный подход использует в решении рабочих задач ведущий специалист ПАО «НЛМК» Ксения Беляева.  

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Павел Сараев, Жанна Корнева и Ксения Беляева знают, как ставить научные задачи и как решать их на практике.

Вадим Ковригин, преподаватель и юрист, который сегодня является доцентом Российского экономического университета имени В.Г. Плеханова, советником при ректорате ЛГТУ, автором нескольких учебно-методических пособий по обществознанию, считает, что конкурс помог ему открыть второе дыхание. 

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Вадим Ковригин вошел в топ-100 финалистов конкурса «Лидеры России» в специализации «Наука»

- С одной стороны я представитель гуманитарного направления, а здесь в полуфинал попали в основном «технари». Когда ехал, волновался – найдем ли общий язык? Как оказалось, и представители технических наук, и «гуманитарии» очень близки, а разные типы мышления делали работу в командах только интереснее. С другой стороны, рассчитывал на успех: мне есть, что предложить в своей сфере. Наукой я буквально заболел на четвертом курсе, после окончания вуза остался работать в университете. И уже тогда появилась мечта: сделать так, чтобы у всех были равные возможности для образования, одинаковый доступ к знаниям. Не секрет, разница порой существенная: например, школьникам Москвы или Санкт-Петербурга доступны крупнейшие библиотеки, обучающие предметные курсы и кружки, которые ведут сильнейшие преподаватели вузов, сам выбор секций, репетиторов и направлений разнообразнее. В тех же селах доступ к расширенным образовательным дополнительным программам куда скромнее. Я сам из Липецкой области, о такой разнице знаю не понаслышке. 

Сегодня веду образовательный YouTube-канал, где выкладываю лекции по обществознанию, обязательно с примерами – это мой вклад в то, чтобы знания стали доступными для всех, независимо от места жительства или материального достатка. У канала уже больше 1,1 тысячи подписчиков. Также в Липецке и в области провожу открытые уроки для школьников.  

Отдельное спасибо конкурсу «Лидеры России» - он вернул любовь к науке: в последние годы гуманитарная наука превращалась для меня в перечень терминов, моделей, которые мало связаны с реальностью. Здесь я почувствовал драйв, полюбил науку снова, как в начале деятельности, появились новые идеи, как осуществить мечту. А еще я снова ощутил, что наука – это живой процесс, а не мертвая схоластика.  

Вадим Ковригин также добавил, что задания конкурса интегрировали и науку, и управление. «Надеюсь, конкурс позволит найти быстрее тех управленцев, которые смогут руководить нашими научными учреждениями, будучи не только менеджерами, но и теми, кому понятны особенности научных процессов».  

Поздравляя финалистов и победителей конкурса в треке «Наука», глава министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил - победители конкурса «Лидеры России» по специализации «Наука» должны заниматься яркими научными проектами и создавать новые лаборатории. «В научных институтах большая потребность в молодых и амбициозных лидерах, которые готовы запустить яркие проекты. Если в вашем городе нет университета или лаборатории мирового уровня - вам надо их создать. Лидеры России не должны искать легких путей, а должны быть примером». 

А организатор конкурса, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров напутствовал конкурсантов после подведения итогов: «Конкурс прошел, дальше – надо работать. Желаю, чтобы у вас появлялись идеи и были команды единомышленников для их воплощения»
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#Лидеры России

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