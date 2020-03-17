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45 минут назад
В Москве могут ввести жесткий карантин
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом, сообщает Газета.ру.
Карантин может начать действовать в столице уже с 20 марта в случае роста заболевших. При этом не отмечается, о каком числе идет речь. В настоящее время в Москве зафиксировано 53 случая инфицирования COVID-19.
Предполагается, что в этом случае сотрудников всех организаций Москвы, которые не задействованы в жизнеобеспечении города, переведут на удалённую работу.
Издание указывает, что власти обсуждают закрытие торговых центров, а также баров, ресторанов и кафе. Кроме того, допускаются меры по ограничению пассажирских потоков. В в том числе может быть ограничен въезд в город.
Ранее в Москве до 10 апреля было запрещено проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек.
Карантин может начать действовать в столице уже с 20 марта в случае роста заболевших. При этом не отмечается, о каком числе идет речь. В настоящее время в Москве зафиксировано 53 случая инфицирования COVID-19.
Предполагается, что в этом случае сотрудников всех организаций Москвы, которые не задействованы в жизнеобеспечении города, переведут на удалённую работу.
Издание указывает, что власти обсуждают закрытие торговых центров, а также баров, ресторанов и кафе. Кроме того, допускаются меры по ограничению пассажирских потоков. В в том числе может быть ограничен въезд в город.
Ранее в Москве до 10 апреля было запрещено проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек.