В России

45 минут назад

В Москве могут ввести жесткий карантин

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В Москве могут ввести жесткий карантин

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом, сообщает Газета.ру.

Карантин может начать действовать в столице уже с 20 марта в случае роста заболевших. При этом не отмечается, о каком числе идет речь. В настоящее время в Москве зафиксировано 53 случая инфицирования COVID-19.

Предполагается, что в этом случае сотрудников всех организаций Москвы, которые не задействованы в жизнеобеспечении города, переведут на удалённую работу.

Издание указывает, что власти обсуждают закрытие торговых центров, а также баров, ресторанов и кафе. Кроме того, допускаются меры по ограничению пассажирских потоков. В в том числе может быть ограничен въезд в город.

Ранее в Москве до 10 апреля было запрещено проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек.
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