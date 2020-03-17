В столкновении «ВАЗа» и двух грузовиков пострадал 49-летний мужчина

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.



Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 16 марта в Липецком районе на трассе Хлевное – Липецк столкнулись грузовик «Вольво» и «ВАЗ-2107», от удара «семерка» отлетела в грузовик «МАН». В результате водитель и 49-летний пассажир ВАЗа с травмами были доставлены в больницу.



В Липецке на улице Кривенкова 52-летний водитель «ВАЗ-2106» в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода допустил наезд на 82-летнего пенсионера. С травмами пенсионера госпитализировали.



16 марта на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1086 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 58.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 623 случая превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 13 нарушений правил парковки.



Так же было зафиксировано 19 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



