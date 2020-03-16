Общество

36 минут назад

Руководителей торгового дома «ЛЗСМ» обвиняют в налоговом преступлении

2 713
#налоги
Руководителей торгового дома «ЛЗСМ» обвиняют в налоговом преступлении

Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия ООО ТД «ЛЗСМ» денежных средств, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

По данным следствия, руководство ООО ТД «ЛЗСМ» сокрыло денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам. Преступление выявлено следственным комитетом во взаимодействии с прокуратурой области.

- Достоверно зная о наличии задолженности перед налоговым органом, с января 2017 года по декабрь 2019 года лица из числа руководства ООО произвели взаиморасчёты с контрагентами через третьих лиц, и сокрыли от погашения недоимки по налогам и страховым взносам денежные средства в сумме 9,8 миллионов рублей. Следствие считает, что сделано это умышленно, так как руководство ООО не реагировало на неоднократные требования налоговиков о погашении задолженности, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.

Следствие занимается установлением обстоятельств налогового преступления, изучается финансово-хозяйственная деятельность организации, допрашиваются ее сотрудники и контрагенты. 
2 713
#налоги

Комментарии (2)

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А кто

1 минуту назад
Руководство ?
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бабушка Агафья

2 минуты назад
Этого мало будя! Надо бы его вообще посадить, лет так на 50, - там ему и место, среди таких, как он сам!!!
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