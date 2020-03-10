Общество

59 минут назад

Среди тех, кто умирает в трудоспособном возрасте, мужчин в 4,2 больше, чем женщин

10 861
#смертность населения
3
Среди тех, кто умирает в трудоспособном возрасте, мужчин в 4,2 больше, чем женщин

Росстат опубликовал данные о смертности трудоспособного населения в регионах России за 2019 год. 

В прошлом году в Липецкой области умерли 16 322 человека, из них  2 943, или 18% — в трудоспособном возрасте, который для женщин составляет от 16 до 54 лет, а для мужчин — от 16 до 59 лет включительно. Мужчин среди умерших в трудоспособном возрасте оказалось почти в 4,2 раза больше, чем женщин — 2 374 человека. 

Первую строку в списке причин смертности липчан неизменно занимают болезни системы кровообращения, на которые пришлось 32% смертей (в России — 30%). Заболевания системы кровообращения стали причиной смерти для 951 жителя Липецкой области. Они унесли жизни 790 мужчин и 161 женщины. 

Внешние факторы смертности, к которым Росстат относит транспортные несчастные случаи (ДТП), случайные отравления алкоголем, случайные утопления, убийства и самоубийства, оказались на втором месте. От внешних причин умерли 752 человека — 656 мужчин и 96 женщин. 

По причине новообразований умерли 445 человек, среди которых оказались 310 мужчин и 135 женщин: у женщин онкология - третья по списку причина смертности.                             

Реже всего трудоспособные липчане умирали от туберкулеза — в прошлом году это заболевание стало причиной смерти для 14 человек, все — мужчины, сообщает Росстат. 

10 861
#смертность населения
3

Комментарии (10)

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Инквизитор

16 минут назад
Ну хоть в чем-то впереди цивилизованной планеты всей.
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€€€

25 минут назад
Нрут мрут от аткоголя это правда МРУТ ОТ ИНСУЛЬТА.
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так дальше нельзя !!!

30 минут назад
Где программа поддержки мужчин? Почему они выходят на пенсию позже женщин? Где хотя бы равноправие, не говоря о наболевших методах привилегий для мужского населения?
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АНДР

30 минут назад
ВОЗРАСТ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ДО 59 А НА ПЕНСИЮ В 65
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нн

34 минуты назад
да как можно статистике в нашей стране верить?Когда путин поставил задачу по снижению смертности от онкологии,сразу эта самая смертность в разы снизилась.Кто поверит?
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Вот обижаетесь на Артамонова

35 минут назад
Я, Типа бабье царство. А мужиков то нет-кого поставить и на кого оставить. Все алкаши-обоссаные.
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ЧЕ брешите

38 минут назад
Продолжительной жизни увеличилась на восемь лет, теперь АЖ 77 годков !, Путин ,срочно увеличивай пенсионный возраст до 70 !.
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ЧЕ брешите

39 минут назад
Продолжительной жизни увеличилась на восемь лет теперь АЖ 77 годков !, Путин ,срочно увеличивай пенсионный возраст до 70 !.
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Я

42 минуты назад
Бабы в гроб мужиков мозгоепством загоняют
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Естественно

45 минут назад
Женщины ж так не бухают... как мужчины. Особенно в России.
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