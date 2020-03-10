Среди тех, кто умирает в трудоспособном возрасте, мужчин в 4,2 больше, чем женщин

Росстат опубликовал данные о смертности трудоспособного населения в регионах России за 2019 год.

В прошлом году в Липецкой области умерли 16 322 человека, из них 2 943, или 18% — в трудоспособном возрасте, который для женщин составляет от 16 до 54 лет, а для мужчин — от 16 до 59 лет включительно. Мужчин среди умерших в трудоспособном возрасте оказалось почти в 4,2 раза больше, чем женщин — 2 374 человека.



Первую строку в списке причин смертности липчан неизменно занимают болезни системы кровообращения, на которые пришлось 32% смертей (в России — 30%). Заболевания системы кровообращения стали причиной смерти для 951 жителя Липецкой области. Они унесли жизни 790 мужчин и 161 женщины.



Внешние факторы смертности, к которым Росстат относит транспортные несчастные случаи (ДТП), случайные отравления алкоголем, случайные утопления, убийства и самоубийства, оказались на втором месте. От внешних причин умерли 752 человека — 656 мужчин и 96 женщин.



По причине новообразований умерли 445 человек, среди которых оказались 310 мужчин и 135 женщин: у женщин онкология - третья по списку причина смертности.



Реже всего трудоспособные липчане умирали от туберкулеза — в прошлом году это заболевание стало причиной смерти для 14 человек, все — мужчины, сообщает Росстат.



