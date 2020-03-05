Продавщица выставила на прилавок «паленку», владельца магазина оштрафовали на 500 тысяч

Арбитражный суд оштрафовал собственника магазина «Продукты» на улице Полиграфической в Липецке на полмиллиона рублей за продажу немаркированной алкогольной продукции. Несмотря на кассационные жалобы предпринимателя, это решение оставлено в силе.

Штраф на индивидуального предпринимателя суд наложил после прокурорской проверки, во время которой в магазине нашли две бутылки водки без маркировки.



- Продавец магазина пояснила, что купила у неизвестных лиц немаркированную алкогольную продукцию для реализации в магазине. В день проверки она успела реализовать две таких же бутылки водки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.





