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В Липецкой области задержаны грабители, напавшие на беременную москвичку

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#разбой
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В Липецкой области задержаны грабители, напавшие на беременную москвичку

Московские полицейские задержали в Липецкой области двух мужчина, подозреваемых в разбойном нападении на 40-летнюю женщину. Преступники сели в ее машину и, угрожая пистолетом, отняли 20 тысяч рублей. 

Как сообщает УВД по ЦАО Москвы, на улице Сергея Макеева в салон автомобиля «Мерседес» 40-летней женщины сели двое мужчин. Злоумышленники, угрожая предметом, похожим на пистолет, отняли у беременной хозяйки автомобиля  20 тысяч рублей. Немного проехав вместе с потерпевшей, незнакомцы вышли из салона машины и скрылись.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в Липецкой области. Ими оказались 31-летний и 28-летний приезжие», - сообщили в пресс-службе УВД по Центральному административному округу Москвы. 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 
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#разбой
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Комментарии (2)

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Волински хохоль

45 минут назад
Это был
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весёлый

56 минут назад
Камеры везде
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