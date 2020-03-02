В Липецкой области задержаны грабители, напавшие на беременную москвичку

Московские полицейские задержали в Липецкой области двух мужчина, подозреваемых в разбойном нападении на 40-летнюю женщину. Преступники сели в ее машину и, угрожая пистолетом, отняли 20 тысяч рублей.

Как сообщает УВД по ЦАО Москвы, на улице Сергея Макеева в салон автомобиля «Мерседес» 40-летней женщины сели двое мужчин. Злоумышленники, угрожая предметом, похожим на пистолет, отняли у беременной хозяйки автомобиля 20 тысяч рублей. Немного проехав вместе с потерпевшей, незнакомцы вышли из салона машины и скрылись.



«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в Липецкой области. Ими оказались 31-летний и 28-летний приезжие», - сообщили в пресс-службе УВД по Центральному административному округу Москвы.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,

