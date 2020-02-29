Февраль в Липецке стал мартом

Февраль этого года в Липецке оказался теплее нормы на 7 градусов, сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- В Липецке метеонаблюдения ведутся 111-й год, нынешний февраль оказался очень теплым – на семь градусов выше средних многолетних значений. Такая погода характерна для конца марта-начала апреля. Впрочем, первый месяц года был еще теплее – он превысил средние значения январских температур на 8,4 градуса, - отметили в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода ставила рекорды и в отдельные дни февраля. Так, в этом году максимальные температуры воздуха зафиксированы 21 и 22 февраля. 21 февраля был побит рекорд 1958 года с его 5,3 градусами тепла – в Липецке потеплело до +6. А 22 февраля с +4,5 градусами обогнал этот же день 2002 года (+3,5 градуса).

29 февраля не хватило всего одного градуса, чтобы догнать рекорд самого теплого дня: сегодня в Липецке зафиксировано +3,2 градуса тепла, а в 2008 году температура поднялась до 4,2 градусов тепла. Впрочем, рекорды 29 числа не самые высокие по сравнению с другими днями конца февраля. Так, максимумом для 28 февраля в Липецке было +8,1 градуса – такой была погода в 1990 году. Возможно, это связано с тем, что 29 февраля мы встречаем только раз в четыре года, и эти годы реже попадают на теплые периоды.