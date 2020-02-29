Погода в Липецке

сегодня, 20:07

Февраль в Липецке стал мартом

7 404
#потепление
Февраль в Липецке стал мартом

Февраль этого года в Липецке оказался теплее нормы на 7 градусов, сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 


- В Липецке метеонаблюдения ведутся 111-й год, нынешний февраль оказался очень теплым – на семь градусов выше средних многолетних значений. Такая погода характерна для конца марта-начала апреля. Впрочем, первый месяц года был еще теплее – он превысил средние значения январских температур на 8,4 градуса, - отметили в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

Погода ставила рекорды и в отдельные дни февраля. Так, в этом году максимальные температуры воздуха зафиксированы 21 и 22 февраля. 21 февраля был побит рекорд 1958 года с его 5,3 градусами тепла – в Липецке потеплело до +6. А 22 февраля с +4,5 градусами обогнал этот же день 2002 года (+3,5 градуса). 

29 февраля не хватило всего одного градуса, чтобы догнать рекорд самого теплого дня: сегодня в Липецке зафиксировано +3,2 градуса тепла, а в 2008 году температура поднялась до 4,2 градусов тепла. Впрочем, рекорды 29 числа не самые высокие по сравнению с другими днями конца февраля. Так, максимумом для 28 февраля в Липецке было +8,1 градуса – такой была погода в 1990 году. Возможно, это связано с тем, что 29 февраля мы встречаем только раз в четыре года, и эти годы реже попадают на теплые периоды.  


7 404
#потепление

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

пдорасы

4 минуты назад
штурмуем космонавтов 92
ответить

Это вопрос

22 минуты назад
Квадрат может считать только себе в корман, а люди как хотят, вот и потепление у всех окна открыты отапливаем улицу
ответить

Дмитрий

31 минуту назад
Посмотрим что КВАДРА нам насчитает. Как за март или февраль?!
ответить

420

39 минут назад
Хоть бы завтра дождь влил, и на целый бы день!
ответить

111

47 минут назад
город 48 на пл победы под вашими окнами дтп знак снесли
ответить

Котэ

48 минут назад
Кушать всё равно нечего...
ответить

У

54 минуты назад
А Март станет Февралём. Всё по справедливости!
ответить

Еще в рубрике

Осадки покинут Липецкую область в выходные
#снег
5
Осадки покинут Липецкую область в выходные

вчера, 17:16

Погода в Липецке
Спасатели предупреждают липчан об опасности выхода на лёд
#лед
15
Спасатели предупреждают липчан об опасности выхода на лёд

вчера, 10:36

Погода в Липецке
Атлантический циклон принесет в Липецкую область мокрый снег и сильный ветер
#снег
13
Атлантический циклон принесет в Липецкую область мокрый снег и сильный ветер

27.02.2020 17:09

Погода в Липецке
Ветер с юга принесет в Липецкую область потепление до +9
#потепление
27
Ветер с юга принесет в Липецкую область потепление до +9

26.02.2020 16:43

Погода в Липецке
В Липецкой области небольшой мокрый снег и до +5
#снегопад
8
В Липецкой области небольшой мокрый снег и до +5

25.02.2020 17:03

Погода в Липецке
Спасатели предупреждают: ветер и снегопад могут усилиться
#Снег #ветер
22
Спасатели предупреждают: ветер и снегопад могут усилиться

24.02.2020 19:55

Погода в Липецке