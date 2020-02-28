В России

34 минуты назад

Две пьяные девочки зарезали мужчину

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#убийство
Две пьяные девочки зарезали мужчину

Подростки выслушали приговор суда.

Две 17-летние жительницы Марий Эл проведут 6 и 7 лет в воспитательной колонии за убийство мужчины, сообщает следственное управление СК РФ по Республике Марий Эл. Девушки признаны виновными в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Следствием и судом установлено 22 мая 2019 года жительница одного из поселков Звениговского района Республики Марий Эл, осужденная к лишению свободы условно за угон транспортного средства, узнала, что ее отца побил местный житель. После распития спиртного с подругой, приехавшей к ней в гости из города Йошкар-Олы, они решили, что должны наказать мужчину. Купили в магазине 2 ножа, направились по месту жительства обидчика и вызвали его на улицу. Напав на потерпевшего, девушки нанесли ему 4 удара ножами в грудь. Мужчина попытался убежать, но через несколько метров упал. Злоумышленницы нанесли ему еще 4 удара ножами в шею, лицо и бок. Он полученных повреждений он скончался на месте.

В ходе следствия назначены и проведены судебно-медицинская, 3 судебно-биологические, 3 медико-криминалистические и 2 психолого-психиатрические экспертизы. В ходе проверки показаний на месте одна из девушек показала, куда выбросила нож.
226
#убийство

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