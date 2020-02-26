Ветер с юга принесет в Липецкую область потепление до +9

В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона: 27 февраля местами, а в пятницу 28 февраля повсеместно пройдут дождь и мокрый снег. 29 февраля атмосферное давление будет расти, осадки прекратятся.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 27 и 28 февраля — 2-5 градусов тепла, что на 10-12 градусов выше нормы, 29 февраля — 0-2 градуса тепла, что на 8 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью - от 0 до 5 градусов тепла, днем она составит от 4 до 9 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью - от 0 до 2 градусов тепла, днем - от 5 до 7 градусов тепла.



День 27 февраля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +10 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 28 градусов мороза.



