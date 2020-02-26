Погода в Липецке

16 минут назад

Ветер с юга принесет в Липецкую область потепление до +9

3 181
#потепление
Ветер с юга принесет в Липецкую область потепление до +9

В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона: 27 февраля местами, а в пятницу 28 февраля повсеместно пройдут дождь и мокрый снег. 29 февраля атмосферное давление будет расти, осадки прекратятся. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 27 и 28 февраля — 2-5 градусов тепла, что на 10-12 градусов выше нормы, 29 февраля — 0-2 градуса тепла, что на 8 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью - от 0 до 5 градусов тепла, днем она составит от 4 до 9 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью - от 0 до 2 градусов тепла, днем - от 5 до 7 градусов тепла.

День 27 февраля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +10 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 28 градусов мороза. 

3 181
#потепление

Комментарии (3)

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111

4 минуты назад
весна все настойчивей намекает на скорое свое вступление зима практически отдала все лавры без боя
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А теперь серьёзно

10 минут назад
Если какой-нибудь шизик напишет про жрать нечего, снег на полтора метра и подобную ересь, соответствующая бумажка отправится в компетентные органы.
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Вася

10 минут назад
Хоть меня кто-нибудь кожаным метра на полтора
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