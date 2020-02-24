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В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения

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В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения

IT‑специалиста задержали по подозрению в покупке экстази

Ленинский районный суд Екатеринбурга в понедельник арестовал на два месяца сооснователя и руководителя компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александра Литреева, обвиняемого в хранении наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Ранее адвокат Алексей Бушмаков сообщил, что Литреев был задержан вечером 22 февраля у отеля, где собирался поселиться. Адвокат отметил, что Литреев живет в Петербурге, размер наркотиков, обнаруженных при нем – незначительный, это две таблетки ЛСД. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ за приобретение и хранение наркотических средств.

По его словам, суду было предложено избрать меру пресечения для подзащитного в виде домашнего ареста, поскольку он признал вину, раскаялся и ухаживает за тяжело больной матерью, однако суд принял другое решение.

Литреев, в частности, является разработчиком приложения "Красная кнопка", предназначенного для оповещения правозащитников о незаконном задержании полицейскими.
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