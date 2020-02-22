сегодня, 09:23
Утром в субботу пробок на улицах Папина и Механизаторов нет, но это только суббота (ФОТО)
Сегодня утром трафик на объездных дорогах ещё спокойный, но предвестники будущих сложностей уже заметны.
Ремонтировать одну из главных дорог города будут не менее 8 месяцев, и липчанам следует приготовиться к напряженному движению.
Утром первого дня после закрытия проспекта добраться из новых микрорайонов в центр можно почти без проблем. Журналисты GOROD48 убедились в этом лично. Но здесь стоит делать поправку на то, что в начале субботнего дня движение и не могло быть интенсивным.
Хотя это ещё как сказать. Некоторые предвестники будущих невзгод уже заметны – стоит, например, на улице Папина собраться вместе нескольким автомобилям, а особенно – добавиться к ним одному или двум автобусам, как движение резко замедляется. То ли ещё будет в будние дни?!
Вдоль улицы Папина поставили автобусные остановки… ну как остановки – врыли столбы со специальными знаками, что общественный транспорт теперь останавливается именно здесь.
Возле этих остановочных пунктов, когда по узкой дороге подъезжают и отъезжают автобусы, видимо, и будут образовываться основные заторы.
Еще один вариант объезда ремонтируемого проспекта Победы – улица Индустриальная. Сегодня утром трафик на ней был не столь интенсивным.
На Индустриальной сегодня утром было очень спокойно.
На объездной дороге уже заклеили знак «кирпич» - теперь мимо окрестных домов пойдёт движение. Встреченный нами житель частного сектора посетовал, что теперь «у него под окнами начнется МКАД», но признал, что другой альтернативы движению, пожалуй, нет.
Но мудрые мысли, похоже, вновь приходят не сразу. Липчанам пора морально готовить себя к тому, что движение в городе станет очень сложным, дорога потребует большего времени и нервов, а просыпаться перед работой придется значительно раньше.
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Вопрос
Липчанин
Хватит врать
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Мари
Липчанин