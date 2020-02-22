Утром в субботу пробок на улицах Папина и Механизаторов нет, но это только суббота (ФОТО)

Сегодня утром трафик на объездных дорогах ещё спокойный, но предвестники будущих сложностей уже заметны.

С сегодняшнего дня на проспекте Победы возле остановки «Памятник чернобыльцам» липчан встречает «кирпич».





Ремонтировать одну из главных дорог города будут не менее 8 месяцев, и липчанам следует приготовиться к напряженному движению.





Утром первого дня после закрытия проспекта добраться из новых микрорайонов в центр можно почти без проблем. Журналисты GOROD48 убедились в этом лично. Но здесь стоит делать поправку на то, что в начале субботнего дня движение и не могло быть интенсивным.

Хотя это ещё как сказать. Некоторые предвестники будущих невзгод уже заметны – стоит, например, на улице Папина собраться вместе нескольким автомобилям, а особенно – добавиться к ним одному или двум автобусам, как движение резко замедляется. То ли ещё будет в будние дни?!







Вдоль улицы Папина поставили автобусные остановки… ну как остановки – врыли столбы со специальными знаками, что общественный транспорт теперь останавливается именно здесь.

Возле этих остановочных пунктов, когда по узкой дороге подъезжают и отъезжают автобусы, видимо, и будут образовываться основные заторы.





Еще один вариант объезда ремонтируемого проспекта Победы – улица Индустриальная. Сегодня утром трафик на ней был не столь интенсивным.







На Индустриальной сегодня утром было очень спокойно.



На объездной дороге уже заклеили знак «кирпич» - теперь мимо окрестных домов пойдёт движение. Встреченный нами житель частного сектора посетовал, что теперь «у него под окнами начнется МКАД», но признал, что другой альтернативы движению, пожалуй, нет.







В обратном направлении для выезда с Индустриальной в сторону автовокзала предусмотрена 2-й Индустриальная улица. Сегодня мы проехали по ней и можем заявить: «коллеги, это…». Дорога напоминает просёлочную, она вся в ямах, лужах и рытвинах, как после бомбёжки. Страшно даже представить во что превратится эта «убитая» дорога, когда по ней пойдет интенсивный поток. Логичнее было подготовить ее, допустим, в прошлом году, по крайней мере, положить новый асфальт.

Но мудрые мысли, похоже, вновь приходят не сразу. Липчанам пора морально готовить себя к тому, что движение в городе станет очень сложным, дорога потребует большего времени и нервов, а просыпаться перед работой придется значительно раньше.