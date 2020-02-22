Общество

сегодня, 09:23

Утром в субботу пробок на улицах Папина и Механизаторов нет, но это только суббота (ФОТО)

19 1608
#проспект Победы #реконструкция
1
Утром в субботу пробок на улицах Папина и Механизаторов нет, но это только суббота (ФОТО)

Сегодня утром трафик на объездных дорогах ещё спокойный, но предвестники будущих сложностей уже заметны.

Загрузка плеера
С сегодняшнего дня на проспекте Победы возле остановки «Памятник чернобыльцам» липчан встречает «кирпич».

1.jpg

Ремонтировать одну из главных дорог города будут не менее 8 месяцев, и липчанам следует приготовиться к напряженному движению.

2.jpg

Утром первого дня после закрытия проспекта добраться из новых микрорайонов в центр можно почти без проблем. Журналисты GOROD48 убедились в этом лично. Но здесь стоит делать поправку на то, что в начале субботнего дня движение и не могло быть интенсивным.

Хотя это ещё как сказать. Некоторые предвестники будущих невзгод уже заметны – стоит, например, на улице Папина собраться вместе нескольким автомобилям, а особенно – добавиться к ним одному или двум автобусам, как движение резко замедляется. То ли ещё будет в будние дни?!

4.jpg

Вдоль улицы Папина поставили автобусные остановки… ну как остановки – врыли столбы со специальными знаками, что общественный транспорт теперь останавливается именно здесь.

Возле этих остановочных пунктов, когда по узкой дороге подъезжают и отъезжают автобусы, видимо, и будут образовываться основные заторы. 

3.jpg

Еще один вариант объезда ремонтируемого проспекта Победы – улица Индустриальная. Сегодня утром трафик на ней был не столь интенсивным.

7.jpg

На Индустриальной сегодня утром было очень спокойно.

На объездной дороге уже заклеили знак «кирпич» - теперь мимо окрестных домов пойдёт движение. Встреченный нами житель частного сектора посетовал, что теперь «у него под окнами начнется МКАД», но признал, что другой альтернативы движению, пожалуй, нет.

5.jpg

6.jpg

В обратном направлении для выезда с Индустриальной в сторону автовокзала предусмотрена 2-й Индустриальная улица. Сегодня мы проехали по ней и можем заявить: «коллеги, это…». Дорога напоминает просёлочную, она вся в ямах, лужах и рытвинах, как после бомбёжки. Страшно даже представить во что превратится эта «убитая» дорога, когда по ней пойдет интенсивный поток. Логичнее было подготовить ее, допустим, в прошлом году, по крайней мере, положить новый асфальт.

Но мудрые мысли, похоже, вновь приходят не сразу. Липчанам пора морально готовить себя к тому, что движение в городе станет очень сложным, дорога потребует большего времени и нервов, а просыпаться перед работой придется значительно раньше.

19 1608
#проспект Победы #реконструкция
1

Комментарии (19)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

241074

13 минут назад
Сталина на вас нету
ответить

.

16 минут назад
Вопрос, вероятно - в теплых странах.
ответить

Вопрос

19 минут назад
Где Уваркина ?
ответить

Липчанин

22 минуты назад
Житель Коровина, полностью с Вами согласен. Это хаос. И наша драгоценная мэрия не подумала об этом. Пока гром не грянет, мужик не переместится! Пока что- нибудь не случится, они пальцем не пошевелят. Дети, идущие в школу, люди их не волнуют. Я уже не говорю о шуме, который там будет от такого потока транспорта, ведь дома стоят вдоль дороги. Шум, конечно, можно потерпеть, а вот то, что дорога в Коровино не приспособлена для такого потока машин, это никого не волнует. И что толку, что ее сделали в прошлом году. Она будет разбита, пока проспект делать будут. Безобразие полное!
ответить

Хватит врать

35 минут назад
Выходной сегодня! В рабочие дни посмотрите! Пробки будут огромные! На работу люди опаздывать будут! И с работы добираться домой будет тяжело! Папина студенческий городок! Там огромное количество учебных заведений, а значит, студентов! Не дай Бог кто- то под колеса попадёт! Все не продумано , не организовано !И Индустриальная! Там частный сектор! Старики, дети! Машины пойдут сплошным потоком! Это будет ад! И к заправке теперь не проехать. Короче, как всегда! Все для народа! Мэрия просит набраться терпения! Издевается мэрия и больше ничего!! Позор, да и только!
ответить

007

36 минут назад
Отключите светофор на автопарке он щас та не нужен
ответить

007

36 минут назад
Ну норм,чё вы хотели! Зато не воронин сделал на проспекте ямочный ремонт на 1 день и его закрыли,вобщем все как всегда
ответить

1

37 минут назад
Где разметка на Папина?
ответить

Мари

40 минут назад
Вот смотрю я на папина... Пустили транспорт а разметки то нет совсем никакой, что краски жалко? Снега нет что мешало нормально дорогу подготовить не вчера же это решение принималось....
ответить

Липчанин

43 минуты назад
Сделали остаеовки, ну как сделали вкопали черенки от лопаты и изоленту примотали вот это вообще смех сквозь слезы, а вообщем картина беда
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Водители проигнорировали призыв освободить улицу Белана от парковки
#снег #парковки #благоустройство
5
Водители проигнорировали призыв освободить улицу Белана от парковки

28 минут назад

Общество
Липчанка выберет «Красу Вселенной 2021»
#конкурс #красота
3
Липчанка выберет «Красу Вселенной 2021»

31 минуту назад

Общество
Автомобиль с блатными номерами промчал на красный свет по перекрёстку Водопьянова и Папина
#ПДД #нарушения #езда на красный свет
6
Автомобиль с блатными номерами промчал на красный свет по перекрёстку Водопьянова и Папина

36 минут назад

Общество
Некачественные лекарства обнаружили в липецкой аптеке
#лекарство #брак
3
Некачественные лекарства обнаружили в липецкой аптеке

сегодня, 09:40

Общество
В Липецкой области заготовили снег
#снег #семена #лес
7
В Липецкой области заготовили снег

сегодня, 08:55

Общество
Почему в Сухой Лубне уже год спорят о свинарнике?
#сельское хозяйство
59
Почему в Сухой Лубне уже год спорят о свинарнике?

вчера, 19:40

Общество